NASA'nın Yayınladığı Amazon'un Altın Nehirleri Felaketi Gösteriyor

NASA Amazon'un altın nehirlerini gözler önüne serdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir NASA astronotu tarafından çekilen fotoğraf, Amazon ormanlarındaki kaçak altın çukurlarını gösteriyor. Bu görüntüler, Peru hükümetinin başına iş açabilir.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen bir fotoğrafta, Amazon'daki altın arama çukurları fark edildi. NASA tarafından yayınlanan çarpıcı fotoğraflar, Peru'daki Amazon yağmur ormanlarındaki altın madenciliğini (çoğu yasadışı) ortaya çıkardı.

NASA'nın ISS'deki mürettebatında yer alan astronot tarafından çekilmiş olan fotoğraf, Peru'nun güneydoğusundaki Inambari Nehri'nin yanı sıra çukurların bir görüntüsünü gözler önüne serdi.

NASA'nın açıklamasına göre görüntü, geçen yıl 24 Aralık'ta bir Nikon D5 dijital kamera ve 400 milimetre lens ile çekildi. NASA tarafından ortaya çıkarılan altın çukurlar daha önce ya bulutlardan ya da Güneş'in parıltısından dolayı ISS'in görüş alanına girmiyordu.

Bu çukurlar Amazon ormanlarında 'garimperos' olarak bilinen bağımsız madenciler tarafından kazılıyor. Her çukur, yağmur ormanlarının parçalandığı çamurlu alanlarla çevrili durumda. Peru'daki kaçak ormansızlaşma ve madencilik yolları, değerli altın da dahil olmak üzere kurumuş nehirleri takip ediyor.

NASA Amazon'un altın nehirlerini ifşa etti

Peru, dünyanın altıncı en büyük altın üreticisi ve Madre de Dios departmanı, dünyanın en büyük bağımsız altın madenciliği endüstrilerinden birine ev sahipliği yapmakta. Ayrıca on binlerce insanın bu bölgedeki kayıtsız madencilik faaliyetlerinden geçimini sağladığı düşünülüyor.

Bununla birlikte kaçak madencilik bölgedeki ormansızlaşmanın ana nedeni olarak görülüyor ve altın çıkarma işleminin yan ürünü olarak cıva kirliliğine yol açıyor.

Ocak 2019'da Andean Amazon Projesi İzleme grubu tarafından yapılan bilimsel bir çalışma, altın madenciliğinin Amazon'un tahmini 22.930 dönümünü yok ettiğini buldu.

2011'de açılan bu rota, ticareti ve turizmi canlandırmayı amaçlıyordu. Ancak ormansızlaşmanın yanı sıra kaçak altın madenciliğini kolaylaştırmaya daha çok hizmet etmiş gibi gözüküyor.

Peru'nun başka bir bölgesi olan La Pampa'da yaklaşık 5.000 madencinin sınır dışı edilmesiyle kaçak altın madenciliği durdurulmuştu. Altın nehirlerini ifşa eden bu görüntüler sonrasında ne gibi yaptırımlar olacak, zamanla göreceğiz.