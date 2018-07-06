NASA'dan Ruslara Tuvalet Görevi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ya da bilinen ismiyle NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Amerika Birleşik Devletleri yönetimindeki bölümünde yer alan tuvaletlerin tamiri ve bakımı için Rus şirketleri Energia Rocket ve Space Corporation ile daha önce yaptığı anlaşmayı yenileme kararı aldı.

2007 yılından önce NASA, kendi uzay tuvaletlerini yapmak için proje başlatmış ama bütün çabalara rağmen kendi tuvaletini geliştirememişti. Proje kapsamında üretilen tuvaletlerin birçok sorunu olması ve astronotlara zarar verebilecek yanlarının bulunması sebebiyle kendi tuvaletlerini üretmekten vazgeçen NASA, Rus uzay şirketi Energia Rocket’in ürettiği tuvaletlere yönelmişti. Energia ve NASA arasında imzalanan 19 milyon dolarlık anlaşmanın yakın zaman önce iptal olmasından sonra bugün itibarıyla iki taraf arasında yeni bir anlaşmanın imzalandığı ortaya çıktı.

Yakın zaman önce Energia Rocket’in yayınladığı finansal raporlarla birlikte gün yüzüne çıkan yeni anlaşmanın detayları şöyle aktarıldı: “Yıl boyunca, Uluslararası Uzay İstasyonunun Amerikan bölümü için uzay tuvaleti ve tuvalet kabini bileşenlerinin üretimi ve tedariki ile istasyonda entegrasyon hizmetlerinin temini konusunda NASA ile sözleşmenin devam ettirilmesine karar verilmiştir. Daha önce verilen siparişler çerçevesinde çalışma başarıyla tamamlanmış olup, sipariş dokuz aşamada müşteriye teslim edilmiştir.”

Yapılan ilk anlaşmanın ardından 2017 yılında NASA ile yeni bir anlaşma yapmak üzere görüşmelere başladıklarını aktaran Energia, “Yıllardır, yapılan ilk anlaşma neticesinde ortaya çıkan ortaklıkla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonunda oluşan acil durumlara hızlıca müdahale edilmesinin, kurumların birbirleriyle istikrarlı şekilde çalışmasının ve ilgili kuruluşların işlerinin güvence altına alınmasının önü açılmıştır” notunu düştü.

Tüm bu güzellemelere rağmen 2007 yılında yapılan 19 milyon dolarlık anlaşmanın ardından NASA, Rus kozmonotların Amerika bölümündeki tuvaletleri kullanmalarına izin vermemiş ve iki ülke arasında diplomatik kriz çıkmıştı. Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan tuvaletleri ve tuvaletlerin nasıl çalıştığınıysa yukarıda yer alan videodan izleyebilirsiniz.