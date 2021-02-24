NASA'nın Bir Sonraki Göreviyle İsminizi Mars'a Gönderin

NASA ile isminizi Mars'a gönderin. Geçtiğimiz yıllarda uzay araçların mikroçiplerine insanların isimlerini kaydederek uzaya fırlatan uzay ajansı, yeni Mars programı için kayıtları tekrardan açmış durumda. Mars'a Yolculuk girişimi kapsamında isminizi Mars'a göndermek isterseniz okumaya devam edin.

Dünya çapındaki uzay hayranlarını arayan NASA, "Mars'a Yolculuk" girişimi kapsamında isminizi Mars'a göndermenize olanak sağlıyor. NASA, bir sonraki Mars yolculuğunda adının Kızıl Gezegen'e taşınmasını isteyen kişilerin başvurularını kabul etmeye başladı.

Geçen hafta Kızıl Gezegen'e inen Perseverance gezginiyle birlikte 10 milyondan fazla kişinin ismi de Mars'a fırlatılmış oldu. Yeni Mars görevi için açılan başvuru paneline 5,9 milyon kişi çoktan kayıt olmuş durumda. Siz de kayıt olmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

NASA ile isminizi Mars'a gönderin

Bir kişinin isminin Mars'a gönderilmesi, inceleme sürecine tabi tutulduktan sonra elektron ışını ile mikroçipe kazınması anlamına geliyor. Bu mikroçip, bir sonraki NASA uzay aracına yerleştiriliyor ve uzay aracıyla birlikte Mars'a gönderiliyor. Şu anda bunun hangi uzay aracı olacağı veya bir sonraki Mars görevinin ne zaman gerçekleşeceği ise bilinmiyor.

Perseverance aracı geçtiğimiz hafta Mars'a indiği için bu aracın başvuruları kapandı. Ancak geçen yıldan bu yana NASA, dünyanın her yerinden insanları isimlerini Kızıl Gezegen'e göndermeye teşvik ediyor. Ajans; Mars Science Lab, MAVEN, Mars Exploration Rovers, Orion ve InSight projeleri de dahil olmak üzere, insanların geçmişte birçok kez görevlerinde adlarını Mars'a taşımalarına izin verdi.

Uzay yönetimi, Perseverance misyonuna gösterilen büyük ilgiden memnun olduğunu belirterek projeyi yeniden açtığını söyledi ve şansı kaçıran insanların son kez katılmasına izin vermek istediğini dile getirdi. NASA ayrıca isimlerini kaydeden kişilere birer sahte biniş kartı da veriyor. Bu yolcu kartı, isminizin kaç mil öteye gittiğini gösterebiliyor.

Uzay ajansının açıklamasına göre 2 milyondan fazla insanın başvuru yaptığı Filipinler projede açık ara popüler olmayı başardı. Ardından 670.000 isimle ABD gelirken, sırasıyla 274.000 ve 257.000 ile Hindistan ve İngiltere yer alıyor.

NASA tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance, geçtiğimiz Cuma günü başarılı bir şekilde inişini tamamlamış ve Mars'tan ilk fotoğrafı Dünya'ya göndermişti. Perseverance aracı üzerinde de 10 milyonu aşkın isim bulunuyordu.