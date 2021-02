Perseverance, Mars'a İniş Yaptı! İşte Mars'tan Gelen İlk Fotoğraf

NASA tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance başarılı bir şekilde inişini tamamladı ve Mars'tan ilk fotoğrafı Dünya'ya gönderdi. Perseverance, Mars'ta ilk fotoğrafı çekti ve Dünya'ya hızlı bir şekilde gönderdi. İşte Mars'tan gelen ilk fotoğraf.

Yaklaşık 7 ay önce Dünya'dan Mars'a gönderilen Perseverance, başarılı bir şekilde iniş yaptı ve Mars'ta ilk fotoğrafı çekti.

Mars'tan gelen ilk fotoğrafa hemen aşağıdan bakabilirsiniz.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X