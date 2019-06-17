NASA'nın Uydu Yarışmasında Üniversiteli Gençlerimiz Derece Aldı

ABD'de düzenlenen model uydu yarışması CanSat'ta, İstanbul Teknik Üniversitesi Apis takımı şampiyon olurken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı ikincilik elde etti.

Gençlerimizden Büyük Başarı!

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iş birliğiyle düzenlenen dünyanın en prestijli model uydu yarışması CanSat'ta, Türk üniversiteleri başarılarıyla ön plana çıktı. Teksas'ta düzenlenen ve California, Arizona State ve Manchester gibi dünyanın çeşitli üniversitelerinin katıldığı yarışmada 40 takım arasından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Apis takımı birinci olarak şampiyonluğa ulaşırken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı ikinci oldu.

"Birinci Olmanın Vakti Gelmişti"

İTÜ APİS Ar-Ge takım lideri Aykut Üçtepe, AA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu yarışmaya dördüncü kez katılıyoruz. Bundan önceki yıllarda 2016'da 9, 2017'de 4, geçen sene üçüncü olmuştuk. Artık birinci olmanın vakti geldi diye düşünüyorduk. Önceki yıllara göre ayakları yere daha sağlam basan bir ekiple yola çıktık. Bu süreçte bazı sıkıntılar da yaşadık. Yarışmaya gelmeden yirmi gün önce uydumuz kayboldu ve uyduyu baştan yapmak durumunda kaldık. Son gece devremizin bir yolu yanmasına rağmen her şeyi hızlıca halledip birinci olduk. Proje kapsamında yazdığımız bütün programlardan, tasarım aşamalarına kadar her şey takımdaki arkadaşlarımızın eseri. Daha büyük ve ülkemize katma değer sağlayacak projelerde yer almayı düşünüyoruz. Elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı kaptanı Muzaffer Duysal da, bir yıl boyunca çok yoğun çalıştıklarını belirterek, bu sayede yarışmada ikinci olarak dünyanın en iyi üniversitelerini geride bıraktıklarını ifade etti.

Bizler de Ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden takımları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.