Netfix'e Büyük Bütçeli Yeni Oyunlar Geliyor: Binlerce TL Değerinde!

En popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix geçtiğimiz yıllarda oyun dünyasına adım atmıştı ve bu doğrultuda kütüphanesine çeşitli oyunları dahil etmişti. Şirket, oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni yapımları duyurdu.

Netflix'e Hangi Popüler Oyunlar Eklenecek?

Dijital yayın platformu Netflix, Geeked Week 2024 etkinliği esnasında heyecan verici bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruya göre kütüphaneye 10 farklı oyun dahil olacak. Oyunların toplam değeri ise binlerce TL'yi buluyor.

Netflix'e eklenecek yeni oyunlar arasında Squid Game: Unleashed, Carmen Sandiego, Chicken Run: Eggstraction, Lab Rat, Don't Starve Together, Street Fighter IV CE, Tales of the Shire, Blood Line: A Rebel Moon Game, Monument Valley 3 ve Civilization VI: Platinum Edition yer alıyor.

En iyi strateji oyunları bulunan Civilization 6'nın Platinum isimli sürümü sayesinde oyuncular oyunun yanı sıra genişletme paketlerine de erişim sağlayabiliyor.

Street Fighter 4'ün ise Champion isimli sürümü, 32 dövüşçüye erişilebilmesine imkân tanıyor. Android ve iOS kullanıcıları sadece Netflix hizmeti üzerinden çevrim içi olarak birbirleriyle mücadele edebilecek.

Netflix kütüphanesine gelecek oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyunlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.