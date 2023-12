Netflix'in 2024 İçerik Planları Belli Oldu: Birçok Spin-Off Geliyor!

Birkaç yıldır neredeyse her iki film ya da diziden biri ya bir devam içeriği ya spin-off ya da yeniden uyarlama oluyor ve kullanıcılar bu konuda yayın hizmetlerine tepkili fakat görünüşe göre yeni yılda da bu durum devam edecek.

Bloomberg'de yayınlanan yeni bir rapor Netflix dışında Amazon ve HBO'nun da birden fazla spin-off ve devam filmi benzeri içerikler geliştirdiğini söylüyor.

Disney'in Star Wars spin-off'ları, Amazon'un The Boys'u Gen V'i de kapsayacak şekilde genişletmesi, Breaking Bad'den gelen Better Call Saul ve daha pek çok dizi ile bunu zaten bolca gördük. Ancak yayın hizmetlerinin gelecek projelerinde düşünülen ya da aktif olarak geliştirilmekte olan çok daha fazlası var.

Hangi Spin-off'ları Görmeyi Bekleyebiliriz?

Bloomberg, Netflix'in Wednesday'den sonra bu kez Fester Amca'ya odaklanan bir spin-off düşündüğünü söylüyor.

Durum sadece Netflix'le de sınırlı değil. HBO'nun Game of Thrones spin-off'ları arasında House of the Dragon, Sex and the City'nin devamı, Dune ve It'in prequel'leri ve DC çizgi romanlarına dayanan çeşitli diziler var.

Disney tarafında ise pek çok Marvel dizisi ve sinematik evreni kapsayan içerikler bulunuyor.

Burada gördüğümüz durumun asıl sebebi, artan borçlanma maliyetleri ve yavaşlayan büyümenin sonucu. Eskiden büyük harcamalar yapan yayıncılar artık çok daha temkinli davranıyor ve tıpkı film stüdyoları gibi risk almaktansa, mevcut ve popüler markalara bağlı kalmayı tercih ediyorlar.

