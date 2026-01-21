Netflix, Kaç Para Kazandığını Açıkladı! Rakam Dudak Uçuklattı

Dünyanın en popüler dijital akış platformlarından Netflix, 2025'in dördüncü çeyreği itibarıyla güncel abone sayısını ve elde ettiği geliri açıkladı. Son dönemlerde Warner Bros. anlaşmasıyla gündemde olan firma, beklentileri aşarak dikkat çeken bir başarı sergiledi. Peki Netflix, kaç para kazandı?

Netflix Abone Sayısı ve Geliri Belli Oldu

Şirketin yaptığı açıklamaya göre Netflix, yılın son üç ayında beklentilerin de üzerine çıkarak 12,05 milyar gelir elde etti. Abone sayısı ise 325 milyona ulaştı. Yayın devinin 2024'te kullanıma sunduğu reklamlı abonelik planı da yoğun ilgi görüyor. Öyle ki 1,5 milyar dolar kazandırdı. Bu rakam, 2024'teki kazanca kıyasla yüzde 150 daha fazla. Aylık 7,99 dolar fiyata sahip bu plan, 90 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.

Warner Bros., HBO ve HBO Max'i 82,7 milyar dolar karşılığında satın almaya hazırlanan Netflix, bu ciddi harcamaya rağmen içerik kalitesi için harcamadan kaçmıyor. Öyle ki firma, 2026 yılında yeni yapımlar için 20 milyar dolar bütçe belirledi.

Bu bütçe kapsamında Bridgerton, One Piece, 3 Body Problem ve The Witcher gibi efsane dizilerin yeni sezonları da dahil olmak üzere yüzlerce yeni yapımı izleyicilerle buluşturacak. Netflix Ocak 2026 takviminde bile pek çok içerik bulunuyor. Diğer aylarda da onlarca dizi ve film sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.