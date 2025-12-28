Netflix Ocak 2026 Takvimi Açıklandı! İşte Liste

Dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, kullanıcılarını elinde tutabilmek ve abone sayısını artırabilmek için içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Aralık ayında birçok yeni dizi ve filmi seyircilerle buluşturan şirket, bunu ocak ayında da sürdürecek. İşte Netflix Ocak 2026 takvimi...​

Netflix Ocak 2026 Takvimi

Netflix kütüphanesine eklenecek içeriklere baktığımızda birçok yapımın göze çarptığını söyleyebiliriz. Bunlar arasında en dikkat çekeniyse James Bond Film Koleksiyonu (1962–2021). Birçok yapımı kapsayan bu koleksiyon, 15 Ocak'ta platform kataloğunda yerini alacak. Öte yandan 8 Ocak'ta sunulacak Love Is Blind: Germany 2. sezonu da öne çıkan içeriklerden biri.

1 Ocak 2026

12 Years A Slave (2013) - Film

30 Minutes or Less (2011) - Film

Becky (2020) - Film

Bleeding Tiger: Resolution (2025) - Film

Brüno (2009) - Film

Colombiana (2011) - Film

Conan the Destroyer (1984) - Film

Dawn of the Dead (2004) - Film

Detective Conan (Collection 3) - Dizi

Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish (2. Sezon) - Dizi

Despicable Me (2010) - Film

Despicable Me 2 (2013) - Film

District 9 (2009) - Film

Dune - Film

Erin Brockovich (2000) - Film

Facing the Giants (2006) - Film

Falling Skies (1-5. Sezonlar) - Dizi

Ford v. Ferrari (2019) - Film

Forever My Girl (2018) - Film

Free Solo (2018) - Film

Ghostbusters: Answer the Call (2016) - Film

Green Room (2015) - Film

Harry and the Hendersons (1987) - Film

Hellboy (2004) - Film

Johnny Mnemonic (1995) - Film

Just Go With It (2011) - Film

Lies We Tell (2017) - Film

Lone Survivor (2013) - Film

Love from 9 to 5 (1. Sezon) - Dizi

Man on Fire (2004) - Film

Monty Python’s The Meaning of Life (1983) - Film

Mr. Malcolm’s List (2022) - Film

My Girl (1991) - Film

My Korean Boyfriend (1. Sezon) - Dizi

Only the Brave (2017) - Film

Physical: Welcome to Mongolia (1. Sezon) - Dizi

Pitch Perfect (2012) - Film

Pitch Perfect 2 (2015) - Film

Priscilla (2023) - Film

Run Away (Limited Series) - Dizi

The Miracle Season (2018) - Film

The Vanishing of Sidney Hall (2017) - Film

Time Flies (Limited Series) - Dizi

Transformers: Earthspark (3. Sezon) - Dizi

Twins (1988) - Film

Wild Things (1998) - Film

2 Ocak 2026

After the Quake (2025) - Film

Found (1-2. Sezonlar) - Dizi

Grizzly & The Lemmings (4. Sezon) - Dizi

Land of Sin (1. Sezon) - Dizi

Your Turn to Kill (1. Sezon) - Dizi

3 Ocak 2026

The Following (1-3. Sezonlar) - Dizi

5 Ocak 2026

Defying Destiny (1. Sezon) - Dizi

6 Ocak 2026

Good Cop / Bad Cop (1. Sezon) - Dizi

7 Ocak 2026

11.22.63 (Limited Series) - Dizi

Marcello Hernández: American Boy (2026) - Film

Unlocked: A Jail Experiment (Season 2) - Dizi

8 Ocak 2026

HIS & HERS (Limited Series) - Dizi

Love is Blind: Germany (2. Sezon) - Dizi

9 Ocak 2026

Alpha Males (4. Sezon) - Dizi

Depeche Mode: M (2025) - Film

People We Meet on Vacation (2025) - Film

Prodigal Son (1-2. Sezonlar) - Dizi

Stone Cold Fox (2025) - Film

The Threesome (2025) - Film

12 Ocak 2026

Bob Marley: One Love (2024) - Film

13 Ocak 2026

The Boyfriend (2. Sezon) - Dizi

14 Ocak 2026

Distorted (2018) - Film

Taskaree: The Smuggler’s Web (1. Sezon) - Dizi

The Queen of Flow (3. Sezon) - Dizi

Veronica Mars (1-3. Sezonlar) - Dizi

15 Ocak 2026

Agatha Christie’s Seven Dials (Limited Series) - Dizi

Amish Stud (2023) - Film

Bone Lake (2024) - Film

James Bond Movie Collection: Dr. No (1962) - Film From Russia with Love (1963) - Film Goldfinger (1964) - Film Thunderball (1965) - Film You Only Live Twice (1967) - Film On Her Majesty’s Secret Service (1969) - Film Diamonds Are Forever (1971) - Film Live and Let Die (1973) - Film The Man with the Golden Gun (1974) - Film The Spy Who Loved Me (1977) - Film Moonraker (1979) - Film For Your Eyes Only (1981) - Film Octopussy (1983) - Film A View to a Kill (1985) - Film The Living Daylights (1987) - Film Licence to Kill (1989) - Film GoldenEye (1995) - Film Tomorrow Never Dies (1997) - Film The World Is Not Enough (1999) - Film Die Another Day (2002) - Film Casino Royale (2006) - Film Quantum of Solace (2008) - Film Skyfall (2012) - Film Spectre (2015) - Film No Time to Die (2021) - Film Never Say Never Again (1983) - Film

Kumiko: The Treasure Hunter (2014) - Film

Love Through a Prism (1. Sezon) - Dizi

Suitcase Killer: The Melanie McGuire (2022) - Film

The Children Act (2007) - Film

The Royal We (2025) - Film

The Upshaws (Part 7) - Dizi

To Love, To Lose (1. Sezon) - Dizi

16 Ocak 2026

Can This Love Be Translated? (1. Sezon) - Dizi

Licorice Pizza (2021) - Film

No Tail to Tell (1. Sezon) - Dizi

Southland (1-5. Sezonlar) - Dizi

The Rip (2026) - Film

19 Ocak 2026

Sandokan (1. Sezon) - Dizi

20 Ocak 2026

Just a Dash (1-3. Sezonlar) - Dizi

Rizzoli & Isles (1-7. Sezonlar) - Dizi

Star Search (1. Sezon) - Dizi

WWE: Unreal (2. Sezon) - Dizi

21 Ocak 2026

Kidnapped: Elizabeth Smart (2025) - Film

22 Ocak 2026

Cosmic Princess Kaguya! (2026) - Film

Finding Her Edge (1. Sezon) - Dizi

23 Ocak 2026

Skyscraper Live (2026) - Canlı Yayın

The Big Fake (2026) - Film

26 Ocak 2026

My Sesame Street Friends: My Sesame Music (2020) - Dizi

27 Ocak 2026

Mike Epps: Delusional (2026) - Film

29 Ocak 2026

Bridgerton (Season 4 – Volume 1) - Dizi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Netflix Ocak 2026 takviminde görmeyi beklediğiniz bir dizi veya film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.