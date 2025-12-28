Netflix Ocak 2026 Takvimi Açıklandı! İşte Liste
Netflix Ocak 2026 takvimi belli oldu. Peki platform kütüphanesine yeni eklenecek dizi ve filmler neler? İşte merak edilen Netflix Ocak 2026 planları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Netflix Ocak 2026 takvimi belli oldu.
- Onlarca film ve dizi, abonelerle buluşacak.
Dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, kullanıcılarını elinde tutabilmek ve abone sayısını artırabilmek için içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Aralık ayında birçok yeni dizi ve filmi seyircilerle buluşturan şirket, bunu ocak ayında da sürdürecek. İşte Netflix Ocak 2026 takvimi...
Netflix Ocak 2026 Takvimi
Netflix kütüphanesine eklenecek içeriklere baktığımızda birçok yapımın göze çarptığını söyleyebiliriz. Bunlar arasında en dikkat çekeniyse James Bond Film Koleksiyonu (1962–2021). Birçok yapımı kapsayan bu koleksiyon, 15 Ocak'ta platform kataloğunda yerini alacak. Öte yandan 8 Ocak'ta sunulacak Love Is Blind: Germany 2. sezonu da öne çıkan içeriklerden biri.
1 Ocak 2026
- 12 Years A Slave (2013) - Film
- 30 Minutes or Less (2011) - Film
- Becky (2020) - Film
- Bleeding Tiger: Resolution (2025) - Film
- Brüno (2009) - Film
- Colombiana (2011) - Film
- Conan the Destroyer (1984) - Film
- Dawn of the Dead (2004) - Film
- Detective Conan (Collection 3) - Dizi
- Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish (2. Sezon) - Dizi
- Despicable Me (2010) - Film
- Despicable Me 2 (2013) - Film
- District 9 (2009) - Film
- Dune - Film
- Erin Brockovich (2000) - Film
- Facing the Giants (2006) - Film
- Falling Skies (1-5. Sezonlar) - Dizi
- Ford v. Ferrari (2019) - Film
- Forever My Girl (2018) - Film
- Free Solo (2018) - Film
- Ghostbusters: Answer the Call (2016) - Film
- Green Room (2015) - Film
- Harry and the Hendersons (1987) - Film
- Hellboy (2004) - Film
- Johnny Mnemonic (1995) - Film
- Just Go With It (2011) - Film
- Lies We Tell (2017) - Film
- Lone Survivor (2013) - Film
- Love from 9 to 5 (1. Sezon) - Dizi
- Man on Fire (2004) - Film
- Monty Python’s The Meaning of Life (1983) - Film
- Mr. Malcolm’s List (2022) - Film
- My Girl (1991) - Film
- My Korean Boyfriend (1. Sezon) - Dizi
- Only the Brave (2017) - Film
- Physical: Welcome to Mongolia (1. Sezon) - Dizi
- Pitch Perfect (2012) - Film
- Pitch Perfect 2 (2015) - Film
- Priscilla (2023) - Film
- Run Away (Limited Series) - Dizi
- The Miracle Season (2018) - Film
- The Vanishing of Sidney Hall (2017) - Film
- Time Flies (Limited Series) - Dizi
- Transformers: Earthspark (3. Sezon) - Dizi
- Twins (1988) - Film
- Wild Things (1998) - Film
2 Ocak 2026
- After the Quake (2025) - Film
- Found (1-2. Sezonlar) - Dizi
- Grizzly & The Lemmings (4. Sezon) - Dizi
- Land of Sin (1. Sezon) - Dizi
- Your Turn to Kill (1. Sezon) - Dizi
3 Ocak 2026
- The Following (1-3. Sezonlar) - Dizi
5 Ocak 2026
- Defying Destiny (1. Sezon) - Dizi
6 Ocak 2026
- Good Cop / Bad Cop (1. Sezon) - Dizi
7 Ocak 2026
- 11.22.63 (Limited Series) - Dizi
- Marcello Hernández: American Boy (2026) - Film
- Unlocked: A Jail Experiment (Season 2) - Dizi
8 Ocak 2026
- HIS & HERS (Limited Series) - Dizi
- Love is Blind: Germany (2. Sezon) - Dizi
9 Ocak 2026
- Alpha Males (4. Sezon) - Dizi
- Depeche Mode: M (2025) - Film
- People We Meet on Vacation (2025) - Film
- Prodigal Son (1-2. Sezonlar) - Dizi
- Stone Cold Fox (2025) - Film
- The Threesome (2025) - Film
12 Ocak 2026
- Bob Marley: One Love (2024) - Film
13 Ocak 2026
- The Boyfriend (2. Sezon) - Dizi
14 Ocak 2026
- Distorted (2018) - Film
- Taskaree: The Smuggler’s Web (1. Sezon) - Dizi
- The Queen of Flow (3. Sezon) - Dizi
- Veronica Mars (1-3. Sezonlar) - Dizi
15 Ocak 2026
- Agatha Christie’s Seven Dials (Limited Series) - Dizi
- Amish Stud (2023) - Film
- Bone Lake (2024) - Film
- James Bond Movie Collection:
- Dr. No (1962) - Film
- From Russia with Love (1963) - Film
- Goldfinger (1964) - Film
- Thunderball (1965) - Film
- You Only Live Twice (1967) - Film
- On Her Majesty’s Secret Service (1969) - Film
- Diamonds Are Forever (1971) - Film
- Live and Let Die (1973) - Film
- The Man with the Golden Gun (1974) - Film
- The Spy Who Loved Me (1977) - Film
- Moonraker (1979) - Film
- For Your Eyes Only (1981) - Film
- Octopussy (1983) - Film
- A View to a Kill (1985) - Film
- The Living Daylights (1987) - Film
- Licence to Kill (1989) - Film
- GoldenEye (1995) - Film
- Tomorrow Never Dies (1997) - Film
- The World Is Not Enough (1999) - Film
- Die Another Day (2002) - Film
- Casino Royale (2006) - Film
- Quantum of Solace (2008) - Film
- Skyfall (2012) - Film
- Spectre (2015) - Film
- No Time to Die (2021) - Film
- Never Say Never Again (1983) - Film
- Kumiko: The Treasure Hunter (2014) - Film
- Love Through a Prism (1. Sezon) - Dizi
- Suitcase Killer: The Melanie McGuire (2022) - Film
- The Children Act (2007) - Film
- The Royal We (2025) - Film
- The Upshaws (Part 7) - Dizi
- To Love, To Lose (1. Sezon) - Dizi
16 Ocak 2026
- Can This Love Be Translated? (1. Sezon) - Dizi
- Licorice Pizza (2021) - Film
- No Tail to Tell (1. Sezon) - Dizi
- Southland (1-5. Sezonlar) - Dizi
- The Rip (2026) - Film
19 Ocak 2026
- Sandokan (1. Sezon) - Dizi
20 Ocak 2026
- Just a Dash (1-3. Sezonlar) - Dizi
- Rizzoli & Isles (1-7. Sezonlar) - Dizi
- Star Search (1. Sezon) - Dizi
- WWE: Unreal (2. Sezon) - Dizi
21 Ocak 2026
- Kidnapped: Elizabeth Smart (2025) - Film
22 Ocak 2026
- Cosmic Princess Kaguya! (2026) - Film
- Finding Her Edge (1. Sezon) - Dizi
23 Ocak 2026
- Skyscraper Live (2026) - Canlı Yayın
- The Big Fake (2026) - Film
26 Ocak 2026
- My Sesame Street Friends: My Sesame Music (2020) - Dizi
27 Ocak 2026
- Mike Epps: Delusional (2026) - Film
29 Ocak 2026
- Bridgerton (Season 4 – Volume 1) - Dizi
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Netflix Ocak 2026 takviminde görmeyi beklediğiniz bir dizi veya film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.