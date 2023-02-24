Netflix Abonelik Ücretleri 30'dan Fazla Ülkede Ucuzluyor!

Netflix kısa bir süre önce şirketin gelirlerini artırmak amacıyla kullanıcıların şifrelerini başkalarıyla paylaşmalarını engellemeyi amaçlayan yeni politikasını dünyanın geri kalanına genişletmişti ancak bu haber birçok kullanıcıyı üzdüğü için şirket şimdi dünya çapında birçok ülkede abonelik fiyatlarını düşürüyor.

The Wall Street Journal tarafından bildirildiği üzere Netflix, 30'dan fazla ülkede abonelik fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı. Bu ülkeler arasında Yemen, Ürdün, Libya, İran, Kenya, Hırvatistan, Slovenya, Bulgaristan, Nikaragua, Ekvador, Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler bulunuyor. Şimdilik ne yazık ki ülkemizde bu konuya dair bir değişiklik yok.

Bu değişikliklerle birlikte bazı ülkelerde Netflix abonelikleri artık %50 daha ucuz. Bir şirket sözcüsü Netflix'in bazı bölgelerdeki planlarının fiyatlarını "güncellediğini" doğruladı ancak tam olarak nerede olduğunu belirtmedi. Bununla birlikte ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İspanya, Almanya, Meksika ve Brezilya gibi önemli Netflix pazarlarında da fiyatların aynı kalması bekleniyor.

Netflix Sektörde Rekabetçi Kalmaya Çalışıyor

Netflix, 2022 yılında dünya genelinde abonelik ücretlerini artırmıştı. Şirketin tarihinde abonelik ücretlerini düşürdüğünü açıkladığı yalnızca birkaç durum yaşanmıştı. Nedenleri belirsiz olsa da bu hamle, Netflix'in yayın savaşının ortasında yeni aboneler kazanmak için mücadele ettiği bir dönemde oldukça anlaşılır görünüyor.

Netflix, 2022'nin ilk çeyreğinde 200.000'den fazla abonesini kaybetme nedeni olarak şifrelerini arkadaşları ve aileleriyle paylaşan kullanıcıları suçlamıştı. Şirkete göre platformun Netflix aboneliği için ödeme yapmayan 100 milyondan fazla kullanıcısı var.

Yeni alınan bu kararla birlikte görünüşe göre Netflix nihayet fiyatlandırma konusunda, en azından şirketin en çok sorun yaşadığı pazarlarda, hizmetini daha rekabetçi hâle getirmeye istekli.