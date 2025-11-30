Netflix Aralık 2025 Takvimi Netleşti! İşte Liste
Netflix Aralık 2025 takvimi belli oldu. Peki platform kütüphanesine yeni eklenecek dizi ve filmler neler? İşte Netflix Aralık 2025 planları!
Milyonlarca abonesiyle dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Netflix, kullanıcılarını tutmaya devam edebilmek için içerik kütüphanesini de hız kesmeden büyütüyor. Kasım ayını birçok yeni yapımla geride bırakan şirket, şimdi rotasını aralık ayına çevirdi. Peki platformun planları neler, izleyicilere neler sunacak? İşte Netflix Aralık 2025 takvimi...
Netflix Aralık 2025 Takvimi
Takvime baktığımızda Aralık ayında izleyicileri oldukça yoğun bir içerik listesi bekliyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kısmı yayınlanan ve kısa sürede Netflix’in çökmesine neden olan Stranger Things’in final sezonunun ikinci partı, 25 Aralık’ta platformdaki yerini alacak. Öte yandan 2023’te Netflix’ten kaldırılan Teen Wolf, 1 Aralık’ta tüm sezonlarıyla yeniden izlenebilir olacak.
1 Aralık 2025
- A League of Their Own (1992) - Film
- All The Empty Rooms (2025) - Belgesel (Netflix Original)
- Anything Else (2003) - Film
- As Good as It Gets (1997) - Film
- Bad Teacher (2011) - Film
- Beowulf (Sezon 1) - Dizi
- Big Mama’s House (2000) - Film
- Big Momma’s House 2 (2006) - Film
- Brightburn (2019) - Film
- Burlesque (2010) - Film
- CoComelon Lane (Sezon 6) - Animasyon Dizi (Netflix Original)
- Cheaper By The Dozen (2003) - Film
- Cheaper By The Dozen 2 (2005) - Film
- Christmas Break-In (2018) - Film
- Grantchester (Çoklu Sezon) - Dizi
- Downton Abbey (2019) - Film
- Godzilla (2014) - Film
- Godzilla: King of the Monsters (2019) - Film
- Holiday in Santa Fe (2021) - Film
- Hollow Man (2000) - Film
- How To Make It In America (Sezon 1-2) - Dizi
- Influencer (2022) - Film
- Joy for Christmas (2021) - Film
- Kung Fu Panda (2008) - Animasyon Film
- Kung Fu Panda 2 (2011) - Animasyon Film
- Kung Fu Panda 3 (2016) - Animasyon Film
- Little Women (2019) - Film
- Love & Death (Mini Dizi) - Dizi
- Love is Blind: Italy (Sezon 1) - Reality Şov (Netflix Original)
- Money Monster (2016) - Film
- My Next Guest with David Letterman and Adam Sandler (2025) - Program (Netflix Original)
- One Piece (Whole Cake Island 2 ve 3) - Anime Dizi
- Overcomer (2019) - Film
- Over the Hedge (2006) - Animasyon Film
- Paul, Apostle of Christ (2018) - Film
- Playing Gracie Darling (Sezon 1) - Dizi (Netflix Original)
- Pulp Fiction (1994) - Film
- Rio (2011) - Animasyon Film
- Rio 2 (2014) - Animasyon Film
- Sew Torn (2025) - Film
- Stripes (1981) - Film
- Teen Wolf (Sezon 1-6) - Dizi
- The Gospel (2005) - Film
- The Staircase (Mini Dizi) - Dizi
- The Ugly Truth (2009) - Film
- The Wolf of Wall Street (2013) - Film
- Troll 2 (2025) - Film (Netflix Original)
- Victoria (Çoklu Sezon) - Dizi
- War Room (2015) - Film
- What Lies Beneath (2000) - Film
- Zero Dark Thirty (2012) - Film
2 Aralık 2025
- Anne Rice’s Mayfair Witches (Sezon 2) - Dizi
- Borg vs. McEnroe (2017) - Film
- Brockmire (Çoklu Sezon) - Dizi
- Chick Fight (2020) - Film
- Matt Rife: Unwrapped — A Christmas Crowd Work Special (2025) - Stand-up Gösteri (Netflix Original)
- Sean Combs: The Reckoning (2025) - Belgesel (Netflix Original)
- The Sunlit Night (2019) - Film
3 Aralık 2025
- My Secret Santa (2025) - Film (Netflix Original)
- The Northman (2022) - Film
- Stranded with my Mother-in-Law (Sezon 3) - Reality Şov (Netflix Original)
- With Love, Meghan: Holiday Celebration (2025) - Özel Program (Netflix Original)
4 Aralık 2025
- A Lot Like Christmas (2021) - Film
- Dispatches from Elsewhere (Mini Dizi) - Dizi
- Forrest Gump (1994) - Film
- Fugue State 1986 (Sezon 1) - Dizi (Netflix Original)
- I Wish You Had Told Me (2025) - Film (Netflix Original)
- I’m Your Man (2021) - Film
- Lali: Time to Step Up (2025) - Belgesel (Netflix Original)
- Respect (2021) - Film
- The Abandons (Sezon 1) - Dizi (Netflix Original)
- The Believers (Sezon 2) - Dizi (Netflix Original)
5 Aralık 2025
- Jay Kelly (2025) - Film (Netflix Original)
- Love and Wine (2025) - Film (Netflix Original)
- Mean Girls (2004) - Film
- Mean Girls (2024) - Film
- MVP (2022) - Film
- Owning Manhattan (Sezon 2) - Reality Şov (Netflix Original)
- Sicilia Express (Sezon 1) - Dizi (Netflix Original)
- The Making of Jay Kelly (2025) - Belgesel (Netflix Original)
- The New Yorker at 100 (2025) - Belgesel (Netflix Original)
- The Night My Dad Saved Christmas 2 (2025) - Film (Netflix Original)
- The Price of Confession (Sezon 1) - Dizi (Netflix Original)
7 Aralık 2025
- Babylon (2022) - Film
- Cast Away (2000) - Film
- Church People (2021) - Film
8 Aralık 2025
- Elmo and Mark Rober’s Merry Giftmas (2025) - Özel Program / Çocuk (Netflix Original)
9 Aralık 2025
- Badly in Love (Sezon 1) - Reality Şov (Netflix Original)
- Blood Coast (Sezon 2) - Dizi (Netflix Original)
- Masaka Kids, A Rhythm Within (2025) - Belgesel (Netflix Original)
- The West Wing (Sezon 1-7) - Dizi
10 Aralık 2025
- Record of Ragnarok (Sezon 3) - Anime Dizi (Netflix Original)
- Simon Cowell: The Next Act (Sezon 1) - Belgesel Dizi (Netflix Original)
- The Accident (Sezon 2) - Dizi (Netflix Original)
11 Aralık 2025
- Had I Not Seen the Sun (Bölüm 2) - Dizi (Netflix Original)
- Lost in the Spotlight (2025) - Film (Netflix Original)
- Man vs. Baby (Sezon 1) - Dizi (Netflix Original)
- The Fakenapping (2025) - Film (Netflix Original)
- The Town (Sezon 1) - Dizi (Netflix Original)
- Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Sezon 2) - Animasyon Dizi (Netflix Original)
- True Beauty (Sezon 1) - Dizi
12 Aralık 2025
- City of Shadows (Sezon 1) - Dizi (Netflix Original)
- Home for Christmas (Sezon 3) - Dizi (Netflix Original)
- House of Gucci (2021) - Film
- The Amazing Digital Circus (Sezon 1, Bölüm 5-7) - Animasyon Dizi
- The Fanatic (2019) - Film
- The Hustle (2019) - Film
- Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (2025) - Film (Netflix Original)
13 Aralık 2025
- The Talented Mr. Ripley (1999) - Film
14 Aralık 2025
- PAW Patrol: The Mighty Movie (2023) - Animasyon Film
15 Aralık 2025
- A Cowboy Christmas Romance (2023) - Film
- Christmas at the Chalet (2023) - Film
- The Christmas Classic (2023) - Film
- Christmas on the Alpaca Farm (2023) - Film
- One Piece (15 HD Remastered Bölüm) - Anime Dizi
- The Creature Cases (Bölüm 6) - Animasyon Dizi (Netflix Original)
- Two for the Money (2005) - Film
16 Aralık 2025
- Castle Rock (Sezon 1-2) - Dizi
- Culinary Class Wars (Sezon 2) - Reality Şov (Netflix Original)
- Titanic (1997) - Film
17 Aralık 2025
- A Line of Fire (2025) - Film
- The Manny (Sezon 3) - Dizi (Netflix Original)
- Murder in Monaco (2025) - Belgesel (Netflix Original)
- What’s in The Box? (Sezon 1) - Reality Yarışma Dizi (Netflix Original)
18 Aralık 2025
- 10Dance (2025) - Film (Netflix Original)
- Better Watch Out (2016) - Film
- Border Hunters (2025) - Film
- Emily in Paris (Sezon 5) - Dizi (Netflix Original)
19 Aralık 2025
- A Time For Bravery (2025) - Film (Netflix Original)
- Breakdown: 1975 (2025) - Belgesel (Netflix Original)
- Jake vs. Joshua: Judgment Day (CANLI) - Canlı Yayın / Özel Etkinlik (Netflix Original)
- Relay (2025) - Film
- The Great Flood (2025) - Film (Netflix Original)
22 Aralık 2025
- Carl the Collector (Sezon 1) - Çocuk Animasyon Dizi
- Elway (2025) - Belgesel (Netflix Original)
- I DOL I (Sezon 1, Haftalık Bölümler) - Dizi
- Sicily Express (Mini Dizi) - Dizi (Netflix Original)
- The Closer (Sezon 1-7) - Dizi
23 Aralık 2025
- Eden (2025) - Film
- King of Collectibles: The Goldin Touch (Sezon 3) - Belgesel / Reality Dizi (Netflix Original)
24 Aralık 2025
- Downton Abbey: A New Era (2022) - Film
- Goodbye June (2025) - Film (Netflix Original)
- Tom Segura: Teacher (2025) - Stand-up Gösteri (Netflix Original)
25 Aralık 2025
- Christmas Game Day – Live NFL Games: Dallas Cowboys vs Washington Commanders & Detroit Lions vs Minnesota Vikings - Canlı Spor Yayını
- Stranger Things (Sezon 5, Cilt 2) - Dizi (Netflix Original)
- The Best You Can (2025) - Film
- Wrath of Man (2021) - Film
26 Aralık 2025
- Cover-Up (2025) - Belgesel (Netflix Original)
29 Aralık 2025
- Peppa Pig (Sezon 8) - Çocuk Animasyon Dizi
30 Aralık 2025
- Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story (2025) - Belgesel (Netflix Original)
- Ricky Gervais: Mortality (2025) - Stand-up Gösteri (Netflix Original)
31 Aralık 2025
- Sleeping with Other People (2015) - Film
Aralık 2025 (Tarihi Belli Değil)
