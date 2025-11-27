Yeni Stranger Things Sezonu Yayımlandı, Netflix Çöktü!

Dünyanın en popüler yapımlarından Stranger Things, milyonlarca kişiden oluşan dev bir hayran kitlesine sahip. Nitekim bu kitle kısa süre önce bir kez daha kanıtlandı. Dizinin 5. sezonu Netflix’te yayınlanır yayınlanmaz yoğun ilgi öyle bir boyuta ulaştı ki dijital akış platformu adeta kilitledi. İşte ayrıntılar...

Stranger Things 5. Sezonu, Netflix'i Kilitledi

Üç bölüm hâlinde yayımlanacak yeni sezonun ilk partı kısa süre önce erişime açıldıktan yalnızca birkaç dakika sonra ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya ve Güneydoğu Asya’nın bazı ülkelerinde Netflix adeta çöktü. Uygulamaya giriş yapamayan kullanıcılar sosyal medyaya akın etti. Bu kısa süreli kesinti, platformun dünya genelinde gündem olmasına neden oldu.

Böylesine bir tablo Netflix için oldukça nadir görülen bir durum. Zira aslında platform sadece yavaşlamakla kalmadı. Stranger Things hayranlarının aynı anda sisteme yüklenmesi, birden fazla bölgesel sunucu kümesinin çökmesine yol açtı. Normalde Netflix’in ani ve büyük izleyici akınlarına dayanabilecek güçlü altyapısı bulunuyor. Ancak bu yoğunluk şirketin devasa kapasitesini bile aşmayı başardı.

Çeşitli kaynaklar, Netflix’in altyapısının aynı anda on milyonlarca izleyiciyi kaldırabildiğini, çökme yaşanması için bunun üzerine 5 ila 10 milyon kullanıcının daha eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu sabahki çöküşe tam olarak kaç milyon kişinin neden olduğu ise şimdilik bilinmiyor.

Netflix Daha Önce de Aynı Durumu Yaşadı

ABD’li yayın devi daha önce de benzer bir durumla gündeme gelmişti. Üstelik o çöküşün sorumlusu yine Stranger Things’ti. 2022’de yayımlanan 4. sezonun çıkışında da platform kısa süreli erişim sorunları yaşamıştı. IMDb'ye göre en iyi diziler arasında gösterilen Stranger Things, popülaritesini sürdürüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.