The Pitt'in 2. Sezon Videosu Yayınlandı! Yayın Tarihi de Belli Oldu

HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan The Pitt'in yeni sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. The Pitt'in 2. sezon videosu izleyiciler ile buluştu. Tanıtım videosu ile birlikte yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. Peki, The Pitt'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak?

The Pitt 2. Sezon Videosu Nasıl İzlenir?

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan The Pitt'in yeni sezon videosu yayınlandı. HBO Max ve Warner Bros'un resmî YouTube kanalları üzerinden yayınlanan tanıtım videosu 1 dakika 28 saniye uzunluğunda. Tanıtım videosu, ikinci sezonun nasıl başlayacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

The Pitt 2. Sezon Yayın Tarihi

The Pitt'in 2. sezonu 8 Ocak 2026 tarihinden itibaren dijital yayın hizmeti HBO Max üzerinden yayınlanmaya başlayacak. Amerikan Film Enstitüsü'ne göre 2025'in en iyi dizileri arasında yer alan The Pitt'in ilk sezonunda toplamda 15 adet bölüm yer alıyor. İkinci sezonun da 15 adet bölümden oluşması bekleniyor.

The Pitt Oyuncuları

Noah Wyle (Dr. Michael Robinavitch)

(Dr. Michael Robinavitch) Ned Brower (Jesse Van)

(Jesse Van) Patrick Ball (Dr. Frank Langdon)

(Dr. Frank Langdon) Katherine LaNasa (Dana Evans)

(Dana Evans) Supriya Ganesh (Dr. Samira Mohan)

(Dr. Samira Mohan) Fiona Dourif (Dr. Cassie McKay)

(Dr. Cassie McKay) Taylor Dearden (Dr. Melissa King)

(Dr. Melissa King) Isa Briones (Dr. Trinity Santos)

(Dr. Trinity Santos) Gerran Howell (Dr. Dennis Whitaker)

(Dr. Dennis Whitaker) Shabana Azeez (Dr. Victoria Javadi)

The Pitt oyuncuları arasında Noah Wyle, Ned Brower, Patrick Ball, Katherine LaNasa ve Supriya Ganesh dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Dizide Noah Wyle "Dr. Michael Robinavitch" karakterini, Ned Brower "Jesse Van" karakterini, Patrick Ball "Dr. Frank Langdon" karakterini ve Katherine LaNasa ise "Dana Evans" karakterini canlandırıyor.

The Pitt Konusu

Dram türündeki The Pitt, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlukları ele alıyor. Dizi, aşırı kalabalık ve yeterli bütçeye sahip olmayan bir hastanenin acil servisinde geçiyor. Kısa sürede çok popüler hâle gelen dizi, R. Scott Gemmill tarafından yaratıldı. The Pitt'in ayrıca 8,9 IMDb puanına sahip olduğunu belirtelim.