Berlin 2. Sezonu Resmen Duyuruldu! İşte Tarih

Netflix’in efsane yapımı La Casa de Papel’in yan dizisi olarak yayınlanan ve merkezine Berlin karakterini alan aynı isimli dizi, 2023’teki ilk sezonuyla büyük ilgi görmüş, özellikle LCDP hayranlarının beğenisini toplamıştı. O günden bu yana izleyiciler yeni sezon haberini merakla bekliyordu. Neyse ki bu bekleyiş sona eriyor. Netflix ikinci sezon için resmi duyuruyu yaptı. İşte Berlin 2. sezon tarihi...

Berlin 2. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

La Casa de Papel ile aynı evrende geçen Berlin, yeni bölümlerinde bambaşka bir hikâyeyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımın adı bu kez Berlin and the Lady with an Ermine olarak açıklandı. Netflix’in duyurusuna göre Berlin 2. sezonu 15 Mayıs 2026’da seyircilere sunulacak. Yeni sezon toplam sekiz bölümden oluşacak.

Paylaşılan bilgilere göre ekibin başındaki Berlin ve Damián, çeteyi yeniden toplayıp büyük bir soygun hazırlığındalarmış gibi davranacak. Ancak bu kez amaç para olmayacak. Hem gerilim hem de kişisel hesaplaşmaların öne çıkacağı bu sezonda ana tema intikam olacak.

Netflix dizi önerileri deyince akla gelen yapımın çekimlerinin Sevilla’dan Madrid’e, San Sebastián’dan Peñíscola’ya kadar birçok şehirde yapıldığı belirtildi.

Berlin 2. Sezon Oyuncuları

Yeni sezonda tanıdık isimler Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández ve Joel Sánchez yeniden izleyiciyle buluşacak. Inma Cuesta ise kadroya yeni katılan isim. Çeteye yeni dahil olan Cuesta, hikâyede Candela karakterine hayat verecek.

Berlin 2. Sezon Fragmanı

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Berlin 2. sezonundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.