Netflix Desteği ile Cyberpunk 2077 Oyuncu Sayısı Arttı

İlk çıktığı zamanlarda rağbet görmeyen, ancak yeni Netflix dizisi ve yayınlanan yama sayesinde oyuncu sayısını artırmayı başaran Cyberpunk 2077, yoğun ilgi görüyor.

CD Projekt Red'in yapımı olan Cyberpunk 2077, piyasada uzun süredir varlığını koruyor. Yeni yapılan güncellemeleri ve oyun ile ilgili içerikleri de popülerliğini korumaya devam ediyor. Yakın dönemde Netflix'te, Cyberpunk: Edgerunner adı ile yayınlanan dizi sayesinde, oyunu oynayan kişi sayısında büyük bir artış görüldü.

Cyberpunk 2077'ye Netflix'ten Destek

SteamDB'de Ağustos ayında 16 bin oyuncu sayısına ulaşarak rekor kıran oyun, birkaç gün önce 37 bin oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Yeni gelen bilgilere göre bu ay ise toplamada 68 bin aktif kullanıcı sayısına ulaşıldı.

Birçok başarılı anime projelerine imza atan Studio Trigger ile Netflix'in işbirliğinden doğan Cyberpunk 2077: Edgerunners, oyundan bilinen Night City evreninde geçiyor. Oyundaki karakterlere dizi yer verilmemiş olsa da etkisi altına alan bir hikaye yaratılmış. Başarılı bir oyun dizisi yapmayı başaran Netflix, beklentileri bu yönde fazlasıyla karşılamış görünüyor.

Bilgisayarda oyunu oynayan kişi sayısına net bir şekilde ulaşmak mümkün olmasa da elde edilen verilere göre diziden sonra oyuna artan ilgi gözle görülür bir değişiklik yarattı. Özellikle son güncellemelerden sonra da oyuna rağbet arttı. Bu güncellemeler; düzeltme, oynanış geliştirme ve ekstra özellikler şeklindedir.

Dizi ve oyun alanında başarılara imza atan projelerin yapımında yer alan CD Projekt Red, şu anda The Witcher 4 üzerinde ciddi bir çalışma gerçekleştiriyor.