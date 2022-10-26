Netflix'in Dikkat Çeken Yeni Filmi: The Good Nurse

Netflix'in 2022 Ekim Ayı takvimine dahil olan ve bugün (26 Ekim) yayına giren yeni filmi The Good Nurse, büyük bir ilgi ile karşılandı. Başrollerini Jessica Chastain ve Eddie Redmayne'ın paylaştığı filmin gerçek bir hikayeye dayanması, filme olan merak ve ilgiyi de artırıyor.

Borgen, The Hunt ve Mindhunter yapımlarından tanınan ve BAFTA Ödüllü Danimarkalı Tobias Lindhol, filmin yönetmen koltuğunda yer alıyor. Senaryosu ise 1917 filminin senaristi Krysty Wilson-Cairns tarafından kalame alındı.

The Good Nurse Konusu

''Film, zaman içerisinde arkadaşlık bağı kuran iki hemşire Charlie ve Amy'nin hayatını anlatıyor. Hayati tehlikesi olan bir kalp rahatsızlığına sahip Amy aynı zamanda bekar bir annedir. Yoğun bakım ünitesindeki zahmetli gece nöbetleri onu hem fiziksel hem de duygusal açıdan zorlamaya başlıyor.

Charlie adlı bir hemşire Amy'nin biriminde işe başlayınca yükünün hafifleyeceğini düşünüyor. Hatta hayatında ilk kez küçük kızlarının geleceğinden endişe etmiyor. Ancak birbiri ardına meydana gelen hasta ölümleri, bir soruşturmanın başlamasına neden oluyor. Baş şüpheli ise yakın arkadaşı Charlie. Amy gerçeği ortaya çıkarmak için hayatını ve çocuklarının güvenliğini riske atmak zorunda kalıyor.''

The Good Nurse Oyuncu Kadrosu

Jessica Chastain

Eddie Redmayne

Nnamdi Asomugha

Noah Emmerich

Kim Dickens

Filmin resmi fragmanı: