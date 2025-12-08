Netflix Gözünü Yükseklere Dikmiş! Hedefte İki Büyük Şirket Daha Varmış

Görünen o ki Netflix şirketinin gündemine Warner Bros. Discovery satın alımı öncesinde başka planlar da gelmiş. Gözlerini Disney ve Electronic Arts gibi şirketlere çevirmişler, ama fikir birliğinde bulunulamaması nedeniyle olası bir fırsat kaçmış. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Disney ve Electronic Arts, Netflix Bünyesine Katılabilirmiş

Netflix, geçtiğimiz hafta yaptığı Warner Bros. Discovery satın alımı duyurusu ile gündeme bomba bırakmıştı. 82.7 milyar USD değerindeki satın alımın 2026 yılında tamamlanması bekleniyor. Bu bağlamda dizi-film şirketi Avalanche Studios, NetherRealm Studios, Rocksteady Studios ve TT Games dahil önemli stüdyolara erişimi olup, yalnız dizi ve film sektöründe değil, oyun sektöründe de etkisini arttıracak. Ancak yeni bir rapora bakılırsa Netflix, Electronic Arts ve Disney gibi büyük şirketleri de bünyesine katmayı düşünmüş.

Bloomberg sitesine yansıya bir rapora bakılırsa Netflix, kurucu ortak ve başkan Reed Hastings tarafından her şeyi baştan oluşturmak büyük anlaşmalardan kaçınıldığı için aşılılmadık bir teklif veren konumunda bulunuyormuş. Şirket yönetimi, Electronic Arts and Fox dahil hemen hemen her büyük varlığı takibe alma konusunda düşünüp taşınmış. Bir noktada Disney'yi de satın almayı düşünmüşler.

Ne var ki yöneticiler ortak bir noktada buluşamamışlar. Dahası ise daha alt katta takas edilen bir varlık için aşırı ödeme yaparak hisse değerlerine zarar vermeyi istememişler. Warner Bros. Discovery satın alımı öncesinde eş Üst Yönetici Greg Peters, "Geçmiş performansı pek de parlak olmayan büyük medya birleşmelerine makul bir şüpheyle yaklaşmak lazım." yorumunda bulundu. Bu da doğrudan Netflix şirketinin anlaşmayla ilgilenmediği yönünde bir düşünce oluşturdu.

Bildiğiniz gibi Electronic Arts, Affinity Partners, Silver Lake ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile oluşan bir konsorsiyum tarafından 55 milyar USD karşılığında satın alımı süreci devam ediyor. Eğer düzenleyiciler ve hissedarlar tarafından onaylanırsa, 2027 finansal yılında tamamlanması bekleniyor. Son yaşanan gelişme ile Suudi Arabistan Kamı Yatırımı Fonu payına düşen hisse miktarı % 93.4 olacak. Geriye kalan payın en azına % 1.1 oran ile Affinity Partners şirketi sahip olacak iken, Silver Lake ise % 5.5 oranındaki kısma sahip olma hakkını edinecek.