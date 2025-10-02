Netflix'te En Çok İzlenen Filmler: İlk Üçte 11 Yıllık Film Var

Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. 22 Eylül ile 28 Eylül tarihlerini kapsayan listenin paylaşılması ile geçtiğimiz haftada Türkiye'de en çok hangi yapımlara ilgi gösterildiği de ortaya çıktı. Listenin zirvesinde ise senaryosu Ipek Zübert tarafından kaleme alınan "Evet, Hayır, Belki" filmi yer aldı.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (22-28 Eylül 2025)

Evet, Hayır, Belki (She Said Maybe) Kadın Kral (The Woman King) Yedinci Oğul (Seventh Son) Gazap Ateşi (Man on Fire) KPop İblis Avcıları (KPop Demon Hunters) Ayakçı Mantis Felekten Bir Gece (The Hangover) French Lover Metruk Adam

Netflix'e 19 Eylül'de gelen "Evet, Hayır, Belki", geçen hafta en çok izlenen filmler arasında zirveye yerleşti. Türk komedi filmlerini izlemeyi sevenler tarafından yoğun ilgi gösterilen yapım, Almanya'da yetişen Mavi'yi konu alıyor. Çok zengin bir ailenin çocuğu olduğunu öğrendikten sonra değişen hayatı gözler önüne seriliyor. Filmin IMDb puanınınsa 4,9 olduğunu belirtelim.

2022 yılında izleyicilerle buluşan Kadın Kral, listenin ikinci sırasında yer aldı. Bu aksiyon filminin başrollerini Viola Davis, Thuso Mbedu ve Lashana Lynch paylaşıyor. 2 saat 15 dakika uzunluğundaki film, 19. yüzyıllarda Afrika'nın en güçlü topraklarından biri olan Dahomey Krallığı'nda yaşanan gerçek olaylardan esinleniyor.

Üçüncü sırada Sergey Bodrov'un yönettiği Yedinci Oğul yer aldı. Türkiye'de 2015 yılında gösterime giren bu film, cadı Malkin Ana'nın hapsedildiği yerden kaçmasının ardından büyük rol üstlenen Tom Ward'a odaklanıyor. Oyuncu kadrosunda Jeff Bridges, Ben Barnes ve Julianne Moore gibi isimler bulunuyor.

Dördüncü sırada Gazap Ateşi yer aldı. İlk kez 2004 yılında gösterime giren Gazap Ateşi'nde eski bir CIA ajanı, koruması gereken küçük kızın kaçırılması üzerine onu kurtarmaya çalışıyor. En iyi aksiyon filmleri arasında yer alan film, 2 saat 26 dakika uzunluğunda ve 7,7 IMDb puanı bulunuyor.

KPop İblis Avcıları, önceki haftalarda olduğu gibi yine popülerliğini sürdürmeye devam etti. En iyi animasyon filmleri arasında yer alan KPop İblis Avcıları, bu hafta en çok izlenen filmler listesinin beşinci sırasında konumlandı. Film, konser vermedikleri zamanlarda hayranlarını gizli güçlerini kullanarak koruyan ünlü K-pop yıldızlarına odaklanıyor.