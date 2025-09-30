Simpsonlar 2 Geliyor! Vizyon Tarihi Açıklandı

Efsane animasyon dizisi Simpsonlar hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Uzun süredir sessiz kalan yapım, yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. İlk filmin üzerinden yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra Simpsonlar 2 yolda. Sevilen aile, bir kez daha sinemaseverlerle buluşacak. İşte detaylar...

Simpsonlar 2 Duyuruldu: Ne Zaman Vizyona Girecek?

20th Century Studios, Instagram hesabında Homer Simpson’ın üzerine “2” rakamı serpilmiş pembe bir çöreğe uzandığı görseli paylaştı. Gönderide “Homer ikinci kez geliyor” açıklamasına yer verildi. Açıklamaya göre yeni film, 23 Temmuz 2027’de vizyona girecek. Yani yeni Simpsonlar için geri sayım resmen başlamış oldu.

İlk Simpsonlar filmi 2007’de gösterime girmiş ve dünya genelinde 536 milyon dolar hasılat elde etmişti. O dönem eleştirmenler filmin dizinin ruhunu yansıttığını, eğlenceli ve hafif alaycı havasıyla dikkat çektiğini vurgulamıştı. Hatta benzer animasyon yapımlara kıyasla daha sevimli bir tarafı olduğu bile söylenmişti. Şimdi gözler 2027’de vizyona girecek ikinci filmde nasıl bir hikâye ve yorumlarla karşılaşılacağına çevrilmiş durumda.

