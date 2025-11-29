Netflix'ten Oyuncuları Üzen Açıklama! GTA'ya Veda Edin

Netflix, geçtiğimiz yıllarda oyun sektörüne giriş yapmış ve birçok popüler mobil oyunu abonelerine sunarak oyun kütüphanesini hızla genişletmişti. Aralık 2023’te Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition’ı eklemesi ise adeta dönüm noktası olmuş, bu hamle Netflix’e milyonlarca yeni abone kazandırmıştı.

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göreyse şirket, bu popüler yapımın da aralarında bulunduğu pek çok oyunu kütüphanesinden kaldırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Netflix'ten Kaldırılacak Oyunlar (Aralık 2025)

Verilere göre Netflix’te en çok oynanan oyun olan GTA: San Andreas – The Definitive Edition, 11 Aralık’ta platformdan kaldırılacak. Yapımın bugüne kadar 57,4 milyon Netflix kullanıcısı tarafından indirildiği biliniyor. Öte yandan Aralık 2024’te kütüphaneye eklenen Civilization 6 da kullanıcılara veda edecek.

Aralık ayında kaldırılacak oyunlar arasında Scriptic, Dungeon Boss: Respawned, Dust & Neon, Rival Pirates, Skies of Chaos da bulunuyor. Ayrıca Sports Sports, Townsmen: A Kingdom Rebuilt, Wonderputt Forever, Kentucky Route Zero ve Twelve Minutes de listede yer alıyor.

Aralık 2025'te Netflix Games kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar şu şekilde:

Oyun Eklenme Tarihi Kaldırılma Tarihi Civilization 6 5 Aralık 2024 4 Aralık 2025 Scriptic 8 Aralık 2022 7 Aralık 2025 Dungeon Boss: Respawned 16 Şubat 2023 8 Aralık 2025 Dust & Neon 16 Şubat 2023 8 Aralık 2025 Rival Pirates 20 Eylül 2022 8 Aralık 2025 Skies of Chaos 28 Ekim 2022 8 Aralık 2025 Sports Sports 30 Temmuz 2024 8 Aralık 2025 Townsmen: A Kingdom Rebuilt 25 Mayıs 2022 8 Aralık 2025 Wonderputt Forever 2 Aralık 2021 8 Aralık 2025 GTA: San Andreas - The Definitive Edition 14 Aralık 2023 11 Aralık 2025 Kentucky Route Zero 15 Aralık 2022 11 Aralık 2025 Twelve Minutes 13 Aralık 2022 11 Aralık 2025

Popüler Rockstar Oyunu Netflix'e Geliyor

GTA: San Andreas - The Definitive Edition’ın kaldırılması oyuncuları üzmüş olsa da Netflix, bu boşluğu Red Dead Redemption mobil portu ile dolduracak. 2 Aralık’ta oyunculara sunulacak yapım, oyunculara vahşi batı deneyimi yaşatacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.