Netflix'ten Dünyaca Ünlü İki Yeni Roman Uyarlaması Geliyor

Son yıllarda roman ve hikaye uyarlamalarının daha da fazla arttığına şahit oluyoruz. Dünyada çok sevilen hikaye ve romanların film veya dizileştirilmesinin hayranlar tarafından olumlu tepkiler aldığını fark eden Netflix, daha fazla uyarlama eser üretmeye karar verdi. Önümüzdeki süreçte en çok sevilen romanlar arasındaki iki eseri daha Netflix'te göreceğiz.

Netflix'in ilk roman uyarlaması 100 Yıllık Yalnızlık olacak. Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez'e Nobel Ödülü kazandıran roman, dünyanın en çok satan kitapları arasında yer alıyor. Bir diğer eser ise Birinci Dünya Savaşı'nı en iyi yansıtan romanlardan biri olarak görülen Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok olacak.

100 Yıllık Yalnızlık Fragmanı

100 Yıllık Yalnızık, Buendia ailesinin bir büyü sonrasında akraba evliliği nedeniyle 100 yıl süren bir lanete maruz kalmalarını konu ediniyor. Lanet sebebiyle domuz kuyruklu olarak doğan aile üyelerinin lanetten kurtulmak için tüm üyelerinin ölmesi gerekir. Büyülü Gerçeklik akımının en iyi örneklerinden biri olarak görülen 100 Yıllık Yalnızlık, Netflix aracılığıyla ilk kez beyaz perdede yerini alacak.

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

1928 yılında Eric Maria Remarque tarafından yazılan Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Büyük Savaş'ı ve insanlığa getirdiği yıkımı konu ediniyor. Film olarak yakın zamanda Netflix'te yerini alacak olan yapım, Almanya'nın Oscar adayı olarak biliniyor.

Hikayeye göre genç bir Alman askeri olan Paul ve silah arkadaşlarının savaş alanındaki tecrübelerine konuk olacağımız yapım, 28 Ekim'de yayınlanacak.