Netflix, Popüler Kutu Oyununu Kendine Has Bir Formatla Uyarlayacak

Netflix, diğer dizi/film platformlarıyla arasındaki rekabeti kızıştıracak yeni bir format deniyor. Bu kapsamda, yediden yetmişe herkesin bildiği ve en azından bir kez oynadığı Monopoly oyunu, dijitale uyarlanacak. Uyarlama projesi için 40'tan fazla prodüksiyon şirketi sıraya girdi ama Netflix'in hangi şirketle yoluna devam edileceği bilinmiyor. Hangi şirketin fikri daha yaratıcıysa Netflix, oyunu gerçek dünya formatına uyarlamak için o şirketi seçecek.

Monopoly, emlak ticareti yaparak "şirket" geliştirdiğiniz eğlenceli bir kutu oyunu. O kadar popüler bir oyun ki sonralarda Monopoly Go! adında bir mobil oyun projesine imza atarak 5 milyar doları aşkın gelir getirdi. Netflix de şimdi bu başarıyı kendi platformuna entegre etmek istiyor.

Monopoly Go! Netflix Formatı Nasıl Olacak?

Detaylar şu an fikir süzgecinden geçtiği için Monopoly Go! mobil oyunun Netflix'e nasıl bir formatla uyarlanacağı kesinleşmedi.Şirketin Unscripted içeriklerden sorumlu başkan yardımcısı Jeff Gaspin, konuyla ilgili şöyle diyor:

Monopoly Go! oyunundaki mekanikler, yarışma formatı için oldukça uygun. Dev bir oyun tahtasında mı geçsin, yoksa gerçek dünyaya mı entegre edilsin, buna karar vermedik. Ama fikirler çok çeşitli, bu yüzden kısıtlayıcı olmak istemedik.

Açıklamadan anlaşılacağı üzere Monopoly Go!'nun Netflix uyarlaması muhtemelen bir yarışma formatı üzerine kurulu olacak. Yine de 40'tan fazla şirketin yaratıcı beyinlerinden her an ilginç bir fikir çıkabilir. Netflix, bu durumda yarışma fikrinden vazgeçecektir.

Yine de yarışma formatının şu an için en güçlü aday olduğunu söyleyebiliriz. Gaspin'e göre amaç; tıpkı mobil oyunda olduğu gibi tempolu, sürükleyici ve bağımlılık yaratan bir yarışma kurgulamak.

Yapım Şirketleri Nasıl Bir Uyarlama Öneriyor?

Netflix'in görüştüğü şirketler, fiziksel veya psikolojik sınırları zorlayan formatlardan uzak kalmaya çalışıyor. Çünkü bu tarz formatların geçmişte aldığı tepkiler çok olumlu değildi. Yapım şirketlerinin yaratıcı olmasında herhangi bir sınırlama yok. Yani ne kadar yaratıcı olabilirlerse o kadar iyi.

Şimdiye kadar gelen önerileri, yarışmacıların gerçek bir şehirde kurulmuş bir oyun alanında hareket etmesini öneriyor. Tıpkı Monopoly'de olduğu gibi her yarışmacı, bir karakteri temsil edecek ve muhtemelen zar atarak oyun alanında ilerleyerek hamle yapacak.