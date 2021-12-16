Netflix'ten Neymar Belgeseli Geliyor: Yayın Tarihi Açıklandı! (Video)

Netflix Neymar belgeseli hazırlıyor. "Neymar: Kusursuz Kaos" olarak isimlendirilen yapımın ne zaman yayımlanacağı açıklandı. Popüler dijital yayın hizmeti ayrıca söz konusu yapıma dair bir video yayımladı. Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Netflix'in Neymar Belgeseli Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın hizmeti, "Neymar: Kusursuz Kaos" isimli bir belgesel hazırladığını duyurdu. Şirket, söz konusu belgesel ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı.

Belgesel, büyük bir hayran kitlesi bulunan başarılı futbolcunun özel hayatına ve kariyerine odaklanacak. Dijital yayın hizmeti, belgeseli hazırlayabilmek için 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu bir buyuk yıl boyunca yakından takip etti.

Dünya çapında en çok kazanan sporculardan bir tanesi olan Neymar'ın belgeseli üç bölümden oluşacak. Belgesel dizisinin 25 Ocak tarihinde dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine ekleneceği açıklandı.

Neymar: Kusursuz Kaos isimli belgesel için bir tanıtım videosu paylaşıldı. 1 dakika 9 saniye uzunluğundaki fragman, belgeselde yer alan bazı sahneleri içeriyor. Kısa süre içerisinde 249 binden fazla görüntüleme sayısına ulaşan fragman 16 bin beğeni aldı. Ayrıca videoya 780'den fazla yorum yapıldı.

Başarılı futbolcunun hayranları, Netflix tarafından hazırlanan belgesel dizisini şimdiden merak içerisinde beklemeye başladı. Popüler yayın hizmetinin yayımladığı tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

2013-2017 yılları arasında Barcelona'da forma giyen Neymar, şu anda Paris Saint-Germain (PSG) takımında yer alıyor. Barcelona'da 123 maçta 68 gol atarak büyük bir başarı elde eden futbolcu, PSG takımında 77 maçta 57 gol attı.

Netflix Fatih Terim Belgeselini de Hazırlıyor

Dijital yayın platformu Netflix, geçtiğimiz aylarda resmi Twitter hesabı üzerinden imparator lakabı ile bilinen Terim'in hayranlarını sevindiren bir duyuru gerçekleştirmişti. 2017 yılından beri Süper lig takımlarından Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in hayatı belgesel olacak.

Şimdiden çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan belgeselin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

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