Netflix Play Store İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dijital yayın platformu Netflix, Android işletim sisteminin uygulama mağazası Google Play Store'daki indirme sayısı dudak uçuklatıyor. Dijital yayın platformu Netflix Play Store indirme sayısı ile ilgili detaylar haberimizde.

Netflix Play Store İndirme Sayısı Bir Milyara Ulaştı

Dijital yayın platformu Netflix'in Android uygulaması Google Play Store'da bir milyar indirme sayısına ulaştı. Netflix uygulamasının Google Play Store'da bir milyar indirme sayısına ulaşmasında yeni tip koronavirüs salgını önemli bir etkendir.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde vaktimizin büyük bir kısmını evde geçiriyoruz. Yeni tip koronavirüs salgını döneminde insanlar vakitlerinin büyük bir kısmını evde video oyunu oynayarak, film, dizi izleyerek veya kitap okuyarak geçiriyor. Evde film, dizi izlemek isteyen insanlar dijital yayın platformlarını tercih ediyor.

Netflix, özellikle orijinal yapımları ile birlikte büyük bir popülariteye sahip oldu. Netflix, dün yeni orijinal yapım olan The Witcher'ın spin-off dizisi The Witcher: Blood Origin'i duyurmuştu. Orijinal yapımların haricinde Netflix'in pek çok avantajı bulunuyor. Bu avantajlara aynı anda birden fazla cihazda izleme imkanı, içerik kütüphanesi, cihaz uyumluluğu, çevrimdışı izleyebilme özelliği ve reklam içermemesi örnek gösterilebilir.

Netflix'in rakibi Hulu indirme sayısı yalnızca 50 ila 100 milyon arasındayken Netflix'in bir diğer rakibi Amazon Prime Video indirme sayısı 100 ila 500 milyon arasında. Diğer dijital içerik platformlarının Netflix'e yetişebilmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.

Netflix, geçtiğimiz haftalarda ikinci çeyrek gelirlerini açıklamıştı. Netflix, Nisan 2020 ve Haziran 2020 arasındaki dönemi kapsayan ikinci çeyrekte 6,15 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Bu gelirin 1,36 milyar dolar tutarındaki kısmı işletme geliri olarak belirtilirken net gelir ise 720 milyon dolar olduğu ifade edildi.