Netflix'ten Çocuklara Özel Ücretsiz Mobil Oyun Uygulaması Playground Geliyor!

Netflix, sekiz yaş ve altı okul öncesi çocuklar için özel olarak geliştirdiği Netflix Playground adlı bağımsız mobil oyun uygulamasını duyurdu. Bu yeni platform, çocukların güvenli bir ortamda öğrenip eğlenmesini hedefliyor.

Netflix Playground Nedir?

Netflix Playground, kısaca çocukların yaşlarına uygun çeşitli oyunları oynayabileceği bir mobil oyun uygulamasıdır. Netflix aynı zamanda, uygulamanın sadece basit bir eğlence aracı olmanın çok ötesinde, temel okul öncesi eğitimler içeren pedagojik bir altyapı sunduğunu da iddia ediyor. Uygulama, çocukların hafıza gelişimi, nesne eşleştirme, basit müzik becerileri, şekil tanıma ve neden-sonuç ilişkisi kurma gibi bilişsel yetenekleri güçlendirecek etkinlikler barındırıyor. Ayrıca ebeveynlerin dijital ortamdaki en büyük endişesi olan güvenlik ve reklam sorunları bu uygulamada tamamen ortadan kaldırılmış.

Netflix Playground'da Hangi Oyunlar Var?

1- Susam Sokağı

Netflix Playground başlangıç aşamasında birbirinden renkli yedi farklı mini oyunla geliyor. Bunlardan ilki, nesillerdir popülerliğini koruyan Susam Sokağı. Bu oyunda çocuklar Elmo ve Kurabiye Canavarı gibi karakterlerle nesne tanıma pratikleri yapıyor ve temel çizim yeteneklerini geliştiriyor.

2- Peppa Pig

Bir diğer eğitici oyun ise Peppa Pig evreninde geçiyor. Çocuklar Peppa ve arkadaşlarıyla birlikte kendi tasarladıkları pastaları süsleyebiliyor, sayı saymayı öğrenerek otobüs kullanabiliyorlar. Ayrıca oyun içerisindeki küçük sanal evcil hayvanlara yemek vererek günlük hayatlarında ihtiyaç duydukları sorumluluk bilincini küçük yaşta deneyimleyebiliyorlar.

3- StoryBots

Çocukların merak duygusunu oyunlaştırarak geliştiren StoryBots, yapbozlar ve hafıza kartları aracılığıyla görsel zekayı destekliyor. Ayrıca oyunda, miniklerin temel ritim becerilerini kavraması için ses odaklı birçok interaktif bölüm bulunuyor.

4- Bad Dinosaurs

Bad Dinosaurs, tarih öncesi çağları eğlenceli ve sevimli bir formata sokan bir oyun. Oyun, dinazor temalı hafıza testleri ve etkileşimli bölümlerden oluşuyor.

5- Dr. Seuss

Oyun adını, yazdığı çocuk kitaplarıyla tanınan ünlü Amerikalı yazar Dr. Seuss'dan alıyor. Oyun, Dr. Seuss evrenine ait tam üç farklı mini oyun içeriyor. Bunlardan birincisi olan "Red Fish, Blue Fish" oyunu çocukların müzikal ve ritmik becerilerini geliştiriyor. İkinci oyun olan, "The Sneetchs" ise çocukların yaratıcı tasarımlar yapmasını ve görsel desen mantığını anlamasını sağlıyor.

Dr. Seuss serinin son oyunu olan "Horton!" ile de çocuklar bir orman macerasına adım atıyor. Bu oyunda basketbol ve kaykay gibi çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra neden-sonuç ilişkisine dayalı etkileşimli görevler var.

Netflix Playground'u Nasıl Kullanabilirim?

Netflix Playground'u kullanmak çok basit. Tek yapmanız gereken, App Store ve Google Play'den uygulamayı bulmak, telefonunuza veya tabletinize indirdikten sonra Netflix hesabınıza giriş yapmak. Ardından oyunları indirip, çocuğunuzla keyfili vakitler geçirmeye başlayabilirsiniz. Ek olarak, internetiniz kapalıyken de çocuğunuz oyunları oynayabilir.

Netflix Playground Ücretli mi?

Netflix Playground tamamen ücretsiz. Ancak uygulamadan yararlanmanız için bir Netflix üyeliğine sahip olmanız gerekiyor.

Netflix Playground Türkiye'ye Gelecek mi?

Netflix Playground şu an için ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Filipinler ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunuldu. Uygulama, 28 Nisan'dan itibaren ise Türkiye dahil tüm dünyada erişime açılacak.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak söyleyebilirim ki özellikle küçük yaş gruplarında çocuklar bazı oyunlar aracılığıyla yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalıyor. Netflix'in Playground uygulamasıyla bu soruna bulduğu çözümü beğendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca uygulamanın çocukların dikkatini çekerek onların bilişsel gelişimlerine de katkı sağlaması en büyük artılardan biri.