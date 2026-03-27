Netflix’ten Kötü Haber: Zam Kapıda Olabilir!

Popüler dijital akış platformu Netflix, Haziran 2025'te Türkiye fiyatlarını artırmıştı. Aradan daha bir yıl geçmemişken şirket, şimdi bir zam yapmaya daha hazırlanıyor olabilir. Öyle ki firma, ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri için abonelik ücretlerinde güncellemeye gitti.

Netflix Abonelik Fiyatı Ne Kadar Oldu? (ABD)

Netflix, resmi web sitesinde yer alan fiyat tablosunu güncelledi. Buna göre reklamlı standart plan artık ayda 8,99 dolar. Önceki fiyatı 7,99 dolardı. Yani 1 dolarlık bir artış söz konusu. Reklamsız ve aynı anda iki cihazda izleme imkanı sunan standart plan ise 17,99 dolardan 19,99 dolara çıkarak 2 dolar zamlandı.

En yüksek abonelik paketi olan Premium plansa 24,99 dolardan 26,99 dolara yükseldi. Bu plan aynı anda dört cihazda izleme, Ultra HD ve HDR desteği sunuyor. Zam miktarı 3 dolar oldu. Yeni fiyatlar, yeni aboneler için hemen geçerli oldu. Mevcut aboneler ise önümüzdeki haftalarda zamlı fiyat üzerinden aboneliklerini sürdürebilecek.

Netflix, ABD’de en son Ocak 2025’te fiyat artışına gitmişti. Türkiye fiyatlarıysa Haziran 2025’da güncellenmişti. Peki ABD'nin ardından ülkemiz için de bir zam yapılır mı?

Netflix Türkiye Fiyatları Artacak mı?

Netflix, genellikle fiyat artışlarını önce ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde uyguluyor. Örneğin geçen yıl ocak ayında ABD’de fiyatlar artırıldıktan yaklaşık altı ay sonra Türkiye’deki fiyatlar da güncellenmişti. Öte yandan döviz kuru Haziran 2025’ten bu yana sabit kalmadı. Bu, Netflix’in Türkiye gelirlerini dolar bazında azaltıyor. Bu doğrultuda Türkiye abonelik ücretlerinin de yakın zamanda artması kuvvetle muhtemel.

Netflix Türkiye Abonelik Fiyatı Ne Kadar?

Özellikler Basic (189,99 TL) Standard (289,99 TL) Premium (379,99 TL) Video ve Ses Kalitesi İyi Çok İyi En İyi Çözünürlük 720p (HD) 1080p (Full HD) 4K (Ultra HD) + HDR Mekansal Ses (Sürükleyici Ses) Yok Yok Var Aynı Anda İzleyebilecek Cihaz Sayısı 1 2 4 İndirme Yapılabilecek Cihaz Sayısı 1 2 6

Şu anda Netflix Türkiye’de üç farklı abonelik planı bulunuyor. 720p çözünürlük sunan ve aynı anda tek cihazda izlemeye izin veren Basic planın aylık ücreti 189,99 TL. 1080p çözünürlük sunan ve aynı anda iki cihazda izleme imkanı sağlayan Standart plan ise 289,99 TL. 4K çözünürlük ve HDR desteği sunan Premium planın fiyatı ise 379,99 TL ve aynı anda dört cihazdan izleme olanağı sağlıyor.

Netflix Neden Zam Yaptı?

Netflix’in fiyat artışının en önemli nedeni içeriklere yaptığı yatırımların giderek artması. Firma, 2026 yılı için orijinal içerik bütçesini 20 milyar dolar olarak belirledi. Üstelik yalnızca dizi ve filmlere değil, canlı spor yayınları, podcast’ler ve oyunlara da ciddi yatırımlar yapıyor. Bununla birlikte kendi orijinal yapımı olmayan içeriklere de lisans ücretleri ödüyor. Bu nedenle ciddi miktarda paraya ihtiyaç duyuyor.

Fiyat artışının bir diğer nedeni ise kullanıcı sadakati. Netflix, elindeki verilere dayanarak kullanıcıların hangi fiyat seviyesinde aboneliği iptal etmeyeceğini tahmin edebiliyor. Yani şirket “zam yapsak bile kullanıcılar bizi bırakmayacak” kafasıyla hareket edebiliyor.

Netflix Rakibi Platformların Abonelik Fiyatları Ne Kadar?

Karşılaştırma yapmak için rakip dijital akış platformlarının abonelik fiyatlarına bakalım. Disney+, iki farklı plan sunuyor. Reklamlı Basic planı aylık 11,99 dolar, reklamsız Premium planı ise 18,99 dolar. Her iki planda da aynı anda dört cihazdan izleme ve 4K Ultra çözünürlük imkanı bulunuyor.

Game of Thrones, Harry Potter ve DC Evreni gibi efsane yapımlara ev sahipliği yapan HBO Max'in reklamlı AD-Lite planı 10,99 dolar, reklamsız Standart planı 18,49 dolar, 4K video kalitesi sunan Ultimate planı ise 22,99 dolardan satılıyor.

Öte taraftan teknoloji devi Apple tarafından sunulan TV+ hizmetinde ise tek bir plan var ve bunun aylık abonelik ücreti 12,99 dolar. Tüm içerikler yüksek kalitede yani 4K çözünürlükte sunuluyor.

Editörün Yorumu

Netflix’in zam yapacak olmasına pek de şaşırmadım. Firmanın giderleri içerik ve hizmet yatırımları nedeniyle sürekli artıyor ve bu artışı abonelik gelirlerinden karşılamayı planlıyor. Türkiye’de ise döviz kurlarının yüksek olması nedeniyle zam gelmesine kesin gözüyle bakıyorum. Hatta en ucuz planın 200 TL’nin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Bunu yakında hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.