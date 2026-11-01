PUBG Dizi Oluyor, Başrolde Donald Glover Var

Netflix'in 29 Ekim 2026'da duyurduğu PUBG dizisi geliştirme aşamasında. Platform, Krafton'un 7 Guinness Dünya Rekoru'na sahip battle royale oyununu canlı aksiyon diziye uyarlıyor. Senaryoyu kardeşi Stephen Glover ile birlikte yazacak olan Atlanta'nın yaratıcısı Donald Glover diziyi yönetecek ve başrolde oynayacak.

Donald Glover'ın Dizideki Görevleri

Krafton'un bültenine göre Glover projede senarist, yönetmen, başrol oyuncusu ve baş yapımcı olarak 4 ayrı görev üstleniyor. Stephen Glover da senaryo ortaklığının yanında baş yapımcılar arasında yer alıyor.

Glover kardeşler daha önce Donald'ın yaratıp başrolünde oynadığı ABD kanalı FX'in dizisi Atlanta'da birlikte çalışmıştı. Krafton'un bülteni Glover'ı bu diziyle Emmy ve Altın Küre kazanmış bir isim olarak tanıtıyor. Glover'ın 2017'de Atlanta'yla kazandığı 2 Emmy oyunculuk ve yönetmenlik dallarındaydı. Baş yapımcı listesini film şirketi Neon'un televizyon birimi NEON TV'den Michael Schaefer, Gilga'dan Fam Udeorji ve LV3H'den Taeseok Jang ile Sujin Lee tamamlıyor.

Hikâyesi Olmayan Bir Oyunun Dizi Uyarlaması

Açılımı PlayerUnknown's Battlegrounds olan ve 2017'de çıkan PUBG, hikâyesi olmayan bir oyun. Haritalara bırakılan oyuncular buldukları silah ve malzemelerle son kalan kişi olmak için savaşıyor. Bir maça en fazla 100 oyuncu katılabiliyor. Dizinin konusu açıklanmadığı için Glover'ın oyunun hangi yanını hikâyeye çevireceği belli değil.

Krafton dizinin geliştirme ve yapım sürecine eğlence yan kuruluşu LV3H ile katılıyor. Şirket bu adımı PUBG markasını görüntülü içeriğe taşıma çalışmasının parçası olarak tanımlıyor. Şirket PUBG'den film ve dizi yapma planını 2020'de duyurmuştu. Castlevania'nın yapımcısı Adi Shankar'ın 2021'de üstlendiği animasyon PUBG projesinden ise o tarihten bu yana ses çıkmadı. Yeni duyuru da bu projeden söz etmiyor.

Dizinin Çıkış Tarihi ve Türkiye Durumu

Krafton yayın tarihi vermedi ve ayrıntıların ilerleyen dönemde duyurulacağını belirtti. Platformun gündemini izleyen What's on Netflix, projenin geliştirme sürecinin başında olduğunu ve senaryoların henüz yazılmadığını hatırlatıyor. Site dizinin en erken 2028'de gelebileceğini tahmin ediyor. Türkiye'de de hizmet veren platform, dizinin hangi ülkelerde yayınlanacağını ve Türkçe dil seçeneklerini duyurmadı.

Netflix'in oyun uyarlamaları arasındaki en yeni proje PUBG oldu. Platform canlı aksiyon Assassin's Creed dizisi ve Gears of War filmi üzerinde çalışıyor. Bunların yanında Minecraft ve Clash of Clans'ın animasyon dizileri de hazırlık aşamasında.

PUBG İçin Türkiye'de Yoğun Bir Aralık

Dizi haberi PUBG için Türkiye'de yoğun geçecek bir döneme denk geldi. Oyunun PC sürümünün dünya şampiyonası olan PUBG Global Championship (PGC) 2026, 1-13 Aralık 2026'da İstanbul'da 32 takımı ağırlayacak. Taraftar katkılarıyla büyüyecek ödül havuzunun 1,5 milyon dolarlık ana tutarı Merkez Bankası'nın 27 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 74 milyon 683 bin 800 TL'ye denk geliyor.

İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi de biletleri satışa çıkan PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finaline 11-13 Aralık 2026'da ev sahipliği yapacak. Diziyi beklerken oyunu denemek isteyenler için PUBG: Battlegrounds Steam'de ücretsiz sunuluyor ve Türkçe dil seçeneği bulunuyor. Telefonda oynamayı tercih edenler PUBG Mobile sürümünü indirebiliyor.

Editörün Yorumu

Hikâyesi olmayan bir oyunu kendi anlatım dili güçlü bir yazara bırakmak, bence Netflix'in bu projede verdiği en doğru karar. Atlanta'daki gerçeküstü mizah, 100 kişinin bir adaya bırakılıp birbirini avladığı fikre şaşırtıcı biçimde iyi oturabilir. Ama takvim konusunda temkinliyim. Senaryosu yazılmamış bir dizinin ekrana gelmesi yıllar alır. O güne kadar PUBG'nin gündemde kalması büyük ölçüde turnuvalara ve mobil sürüme bağlı olacak.