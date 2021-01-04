Netflix'in Türk Dizisi 50m2'nin Fragmanı Paylaşıldı

Netflix'in yeni Türk dizisi 50 Metrekare'nin fragmanını yayına aldı. 50m2 fragmanı dikkat çekici görünüyor. Merakla beklenen dizinin konusu belli oldu. Yönetmen Burak Aksak’ın hem kaleme aldığı, hem de ünlü yönetmen Selçuk Aydemir ile birlikte yönettiği dizinin yapımcılığını BKM üstleniyor. İşte 50m2 fragmanı.

Netflix Türk Dizisi 50m2 Fragmanı

50m2, karanlık alemlerde nam salmış, gizemli bir tetikçi olan Gölge’nin kim olduğunu bulma yolculuğunu konu almakta.

8 bölümden oluşan kara komedi kategorisindeki dizinin oyuncu kadrosunda Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu ve Murat Kılıç yer alıyor.

Hemen aşağıdan 50m2 fragmanını izleyebilirsiniz.

Netflix Türkiye dizinin konusu hakkında şunları söyledi: "İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sanıldığından daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir’in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir’in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesindeki 50 metrekarelik terzi dükkanına sığınır. Mahalleli onu ölen terzi Adil’in oğlu Adem zanneder. Karanlık geçmişinin köşeye sıkıştırdığı Gölge’nin gidecek başka bir yeri yoktur ve yeni kimliğiyle 50 metrekarelik terzi dükkanında yaşamaya başlar. Ne kadar zorlu olsa da mahalle Gölge’yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir."

50m2 Ne Zaman Yayınlanacak?

50m2, 27 Ocak’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te olacak.

Her yaş grubuna özel içerik sunan popüler film ve dizi izleme servisi Netflix’in Türkiye kullanıcılarına sunduğu içerik sayısı da oldukça fazla. Netflix uygulamasını cihazınıza indirmek için Netflix indir butonuna basmanız yeterli. İndirme işlemi butona bastıktan sonra açılacak olan sayfada başlayacak.

Netflix, 2010'da 20 milyon aboneye hizmet verirken ve şu anda 2020'nin üçüncü çeyreğinde 195 milyona aboneye hizmet veriyor. RBC Capital analisti Mark Mahaney, Netflix'in 2030 yılına kadar 475 milyon ila 525 milyon aboneye ulaşabileceğine inanıyor.

Bu rakam gelecekte yapılacak zamlar hariç tutulduğunda, Netflix'in gelirinin çift haneli bir oranda artmasını sağlayacak. Mahaney ayrıca Netflix'in 2030 yılına kadar işletme marjını ikiye katlayabileceğine ve bunun da daha güçlü bir kâr elde edeceğine inanıyor.