Netflix Türkiye Pazar Payı Açıklandı: Sonuç İlginç

Netflix Türkiye pazar payı ne durumda? Türkiye'de en çok hangi streaming servisi kullanılıyor? Konu ile ilgili ayrtıntıları haberimizde bir araya getirdik.

Netflix Türkiye Pazar Payı Ne Durumda?

2020 yılının üçüncü çeyreğinde JustWatch verilerine göre Türkiye'de BluTV önde. BluTV'nin ardıdan Netflix geliyor. Netflix'i Prime Video izliyor.

Açıklanan verilere baktığımızda Türkiye pazarının yüzde 43'ünü BluTV elinde tutuyor. Netlix ise %24 pazar payına sahip. Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giriş yapan Amazon Prime Video'nun %16 pazar payı bulunduğu aktarılıyor. Türkiye pazarının %17'si de diğer servislerden oluşuyor.

Hemen aşağıdan paylaşılan görsele bakabilirsiniz.

Önümüzdeki dönemde Acun Ilıcalı'nın Exxen platformu kullanıma sunulacak. Exxen'in kullanıma sunulması ile beraber pazar payında değişiklik yaşanacak gibi görünüyor. Çünkü Exxen'de pek çok ünlü YouTuber'ın olacağı söylenmekte.

Sizler açıklanan rakamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Her yaş grubuna özel içerik sunan popüler film ve dizi izleme servisi Netflix’in Türkiye kullanıcılarına sunduğu içerik sayısı da oldukça fazla. Netflix uygulamasını cihazınıza indirmek için Netflix indir butonuna basmanız yeterli.

BluTV uygulamasını da aşağıda yer alan bağlantıdan indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Telefon ve tabletiniz üzerinden televizyon ekranına bağlı kalmadan istediğiniz kanalı canlı olarak izleyebilmenin yanı sıra film ve favori dizilerinizin kaçırdığınız bölümü istediğiniz vakit izleme şansına sahip olduğunuz BluTV uygulamasının sunduğu tüm içerikleri 1 ay boyunca ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Deneme süresinin ardından abonelik modelli tüm tv izleme platformları gibi aylık ücretlendiriliyorsunuz.

Belgesel, spor, ulusal olmak üzere 30’a yakın kanalın yanında film, dizi, spor, çocuk, belgesel, yetişkin kategorilerinde yüzlerce içeriğe mobil üzerinden kablosuz veya 3G/4.5G bağlantınız üzerinden ulaşabileceğiniz BluTV uygulamasında yayın kalitesi internet bağlantı hızınıza göre otomatik olarak ayarlanıyor.