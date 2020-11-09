Netflix 10 Yıl Sonra Nerede Olacak? Tahminler Yok Artık Dedirten Cinsten

Dünyanın en popüler dizi ve film izleme platformlarından bir tanesi olan Netflix, 10 yıl sonra nerede olacak. Netflix'in 10 yıl sonra nerede olacağına dair bir tahmin gün yüzüne çıktı. İşte Netflix'in 10 yıl sonra kaç aboneye sahip olacağı ile ilgili yapılan tahmin.

Netflix 10 Sene Sonra Kaç Aboneye Sahip Olacak?

Fool.com'un aktardığı habere göre, Cisco Systems tarafından hazırlanan bir rapor internet erişiminin 2018 ile 2023 yılları arasında 1,4 milyar kişi daha artacağını ve dünya genelindeki toplam internet kullanıcısını 5,3 milyara çıkaracağını tahmin ediyor.

Cisco ayrıca küresel nüfusun%71'inin 2023 yılına kadar mobil bağlantıya sahip olacağını ve bununla birlikte mobil internet hızlarında önemli bir iyileşme olacağını söylüyor. İnternette yaşanacak olan bu artış Netflix'i de olumlu yönde etkileyecek.

Netflix, 2010'da 20 milyon aboneye hizmet verirken ve şu anda 2020'nin üçüncü çeyreğinde 195 milyona aboneye hizmet veriyor. RBC Capital analisti Mark Mahaney, Netflix'in 2030 yılına kadar 475 milyon ila 525 milyon aboneye ulaşabileceğine inanıyor.

Bu rakam gelecekte yapılacak zamlar hariç tutulduğunda, Netflix'in gelirinin çift haneli bir oranda artmasını sağlayacak. Mahaney ayrıca Netflix'in 2030 yılına kadar işletme marjını ikiye katlayabileceğine ve bunun da daha güçlü bir kâr elde edeceğine inanıyor.

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