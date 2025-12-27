Netflix'te En Çok İzlenen Filmler: İlk Üçte Türk Filmi Var!

Netflix tarafından paylaşılan liste ile beraber geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. Zirvede aksiyon, macera ve dram türlerindeki Tufan (The Great Flood) yer aldı. 5,4 IMDb puanına sahip olan filmin oyuncu kadrosunda Kim Da-mi, Park Hae-soo ve Kwon Eun-seong dahil birçok isim bulunuyor.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (15-21 Aralık 2025)

Tufan (The Great Flood) Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) Evcilik Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ (The Croods: A New Age) Grinç (Dr. Seuss' The Grinch) Noel Annem (My Secret Santa) Frankenstein Monako'da Cinayet (Murder in Monaco) Esrarengiz Canavar 2 (Troll 2) Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

En popüler dijital yayın hizmetlerinden biri olan Netflix'te geçtiğimiz haftanın en çok izlenen filmleri listesinin ikinci sırasında Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) konumlandı. Filmin oyuncuları arasında Daniel Craig, Josh O'Connor ve Glenn Close dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Netflix'te geçtiğimiz haftanın en çok izlenen filmleri listesinin üçüncü sırasında Evcilik yer aldı. 6,0 IMDb puanına sahip olan filmin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın ve Nejat İşler dahil birçok isim bulunuyor. 2024 yılında vizyona giren dram ve gerilim filmi, 2025 yılında Netflix'in kütüphanesine eklendi.

Animasyon filmleri izlemeyi seven kişilere hitap eden Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ (The Croods: A New Age) dördüncü sırada konumlandı. 6,9 IMDb puanına sahip olan yapımın yönetmenliğini Joel Crawford üstlendi. Seslendirme kadrosunda Nicolas Cage, Emma Stone ve Ryan Reynolds dahil pek çok isim mevcut.

Beşinci sırada Grinç (Dr. Seuss' The Grinch) bulunuyor. 6,4 IMDb puanına sahip olan animasyon filminin seslendirme kadrosunda Benedict Cumberbatch, Cameron Seely ve Rashida Jones dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Bu filmi Noel Annem (My Secret Santa), Frankenstein ve Monako'da Cinayet (Murder in Monaco) takip etti.