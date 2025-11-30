Netflix Açıkladı! İşte Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte dizi ve film izleme alışkanlıkları da büyük ölçüde değişti. Geleneksel televizyon yerini giderek dijital akış platformlarına bırakırken, artık "televizyonda ne izleniyor?” yerine “platformlarda en çok ne izleniyor?” sorusu soruluyor. Bu bağlamda Netflix, Türkiye'de en çok izlenen dizileri paylaştı. İşte liste!

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler (17-23 Kasım 2025)

Listeye baktığımızda zirvede Gupi dizisi yer alıyor. Bir animasyon olan Gupi, yayınlanan ilk sezonuyla kısa sürede büyük ilgi gördü ve listenin tepesine yerleşti. Onu mini dizi olan The Beast in Me ikinci sırada takip ediyor.

Üçüncü sırada Last Samurai Standing, dördüncü sırada ise yine bir mini dizi olan The Crystal Cuckoo bulunuyor. Listenin beşinciliğinde ise dikkat çeken yapımlardan Dynamite Kiss karşımıza çıkıyor. Sıralamada Absentia, The Witcher, Old Money, Stranger Things ve Kral Kaybederse dizileri de yer alıyor.

17-23 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de en çok izlenen Netflix dizileri şu şekilde sıralandı:

Sıra Dizi Adı 1 Gupi: 1. Sezon 2 The Beast in Me: Mini Dizi 3 Last Samurai Standing: 1. Sezon 4 The Crystal Cuckoo: Mini Dizi 5 Dynamite Kiss: Mini Dizi 6 Absentia: 1. Sezon 7 The Witcher: 4. Sezon 8 Old Money: 1. Sezon 9 Stranger Things: 1. Sezon 10 Kral Kaybederse: 1. Sezon

