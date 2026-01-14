Jasmine'in 6. Bölüm Tarihi Açıklandı! Sezon Finali Yapacak

İlk bölümde yer alan sahnelerden dolayı oldukça uzun bir süre boyunca sosyal medyada konuşulan Jasmine, sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizinin altıncı bölümünün yayın tarihi, HBO Max tarafından yapılan yeni paylaşımla duyuruldu. İzleyiciler çok yakın bir zamanda sezonun son bölümünü izleme imkânına sahip olacak.

Jasmine'in 6. Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

HBO Max Türkiye'nin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Jasmine'in altıncı bölümü, 16 Ocak Cuma günü HBO Max üzerinden yayınlanacak. Bu gönderide ayrıca "Zor olsa da bir süreliğine onunla vedalaşma vakti" ifadesine yer verildi.

Bu bölümün özellikle "sezon finali" olarak belirtilmesi, dizinin ikinci sezonunun da onaylandığı anlamına geliyor. Dolayısıyla dizi sadece altı bölümle sınırlı kalmayacak, yeni sezonda da seyircilerle de buluşmaya devam edecek. İkinci sezonun ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsizliğini korusa da izleyicileri büyük bir sezon finali bekliyor.

Jasmine Konusu

HBO Max'in geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başlayan orijinal yerli dizisi Jasmine, ölümcül kalp hastalığı ile mücadele eden bir kadının hikâyesini merkezine alıyor. Yasemin isimli bu kadın, hayatta kalmak için çok zorlu bir mücadele vermek zorunda kalıyor. Bu mücadele ise onu hiç beklemediği karanlık ve tehlikeli bir dünyanın içine doğru sürüklüyor.

Jasmine Oyuncuları

Asena Keskinci

Burak Can Aras

Aziz Caner İnan

Önder Selen

Dilara Melami

Jasmine Nasıl ve Nereden İzlenir?

Jasmine, HBO Max üzerinden yayınlanıyor. Bu da dizinin izlenebilmesi için belirli bir ücret karşılığında HBO Max aboneliği almanız gerektiği anlamına geliyor. Bu dijital yayın platformunun hem akıllı televizyon hem bilgisayar hem tablet hem telefon hem de diğer uyumlu cihazlarda kullanılabileceğinin altını çizelim.