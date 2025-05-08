Netflix'ten "Ne İzlesem?" Sorusuna Son Verecek Özellik!

Hiç Netflix'i açıp "acaba ne izlesem?" diye düşündüğünüz oldu mu? Eğer bu soruya cevabını evet ise merak etmeyin. Her ne kadar biz sık sık Netflix Dizi Önerileri ve Netflix Film Önerileri listemizi güncellesek de platform daha hızlı bir çözüm isteyenler için yenilikçi bir çözümle karşımıza çıktı. Netflix, kullanıcıların daha kolay içerik keşfedebilmesi için yapay zeka destekli bir sohbet botunu test etmeye başladı.

Netflix'e Yapay Zeka Ekleniyor

Yapay zeka teknolojileri son birkaç yıldır hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Şimdi ise bu teknoloji Netflx'e bir sohbet botu aracılığıyla geliyor. Özünde ChatGPT'den çok da farklı olmayan bu botun öne çıkan özelliği ise sesli aramalara uygun olması.

Diyelim ki Netflix'te izleyecek bir şeyler arıyor ama bulamıyorsunuz. Tek yapmanız gereken sesli bir şekilde bu bota "bana romantik komedi filmleri öner" komutunu vermek olacak. Yapay zeka sizin için anında önerilerde bulunacak. Elbette ki komutlar bununla sınırlı olmayacak.

Adam Sandler'ın oynadığı komedi filmi önerileri ya da bilim kurgu türündeki mini dizi önerilieri gibi daha spesifik komutlar verildiğinde de sistem size yardımcı olacak. Şu an için test aşamasında olan bu özellik, yalnızca bazı iOS kullanıcılarında açık. Ancak Netflix'in testlerini tamamlar tamamlamaz Android ve TV uygulaması için de bu özelliği kullanıma suması bekleniyor. Üstelik tek yenilik bu değil.

Netflix'e Dikey Videolar Geliyor

Günümüzde bir salgın gibi yayılan dikey kısa video formatı Netflix'e de geliyor. Yakında mobildeki kullanıcılar, dikey kaydırılabilir bir akışla karşılaşacak. Bu bölümde dizilerden ve filmlerden kısa kesitler otomatik olarak oynatılacak ve beğendiğiniz bir içeriği anında izlemeye başlayabileksiniz.

Dizi ve film kesitleri uzun zamandır sosyal medya deneyiminin bir parçası. Ülkemizde ve dünyada insanların ve dizi/film keşfetmek için takip ettiği pek çok hesap var. Tam da bu nedenle Netflix'in bu hamlesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için oldukça faydalı olabilir.