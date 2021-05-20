Huawei Açıkladı: Üç Telefon Üreticisi Harmony OS Kullanacak

Harmony OS kullanacak üreticiler kim? Çinli şirket Huawei'nin son toplantısında yapılan bir açıklamada, bu yılın sonunda en az 300 milyon cihazın Harmony OS destekleyeceği ifade edildi. 3 büyük telefon üreticisi ise Harmony OS destekli cihaz çıkaracak.

Çinli üretici Huawei'nin Harmony OS'i, akıllı telefon dünyasınnı en çok tartışılan sistemlerden biri. Sadece Android için değil, iOS için de zorlu bir rekabet yaratacak gibi görünüyor.

Çinli şirket geçtiğimiz günlerde "Huawei Harmony OS Connect İş Ortağı Zirvesi" isimli bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Harmony OS Connect planını resmi olarak duyurdu. "Huawei HiLink" ve "Powered by Harmony OS" adlı iki büyük markayı "Harmony OS Connect"te birleştirecek.

Huawei Tüketici İş Yapay Zekası ve Akıllı Tam Senaryo İşletme Departmanı Başkan Yardımcısı Yang Haisong, etkinlikte yaptığı açıklamada, Harmony'nin tamamen açık kaynaklı bir sistem olduğunu söyledi. Dahası 128MB-4GB belleğe sahip herhangi bir cihazda artık çalışabilecek.

Başka bir deyişle bu sistem; büyük ekranlı ürünler, akıllı saatler, araba aksesuarları ve diğer ekipmanlarda kullanıma hazır. Yang Haisong, üç akıllı telefon üreticisinin Harmony sistemini kullanacağını da doğruladı.

Huawei'nin geçiçi Başkanı Xu Zhijun, bu yılın sonunda en az 300 milyon cihazın Harmony OS'i çalıştıracağını ve 200 milyonunun Huawei tarafından geliştirilen ekipmanlar olacağını söyledi.

Harmony OS kullanacak üreticiler kim?

Yang Haisong'a göre Harmony en büyük sorunu, büyük ölçekli bir proje olmasına rağmen yeterli zamana sahip olmaması. Çin'in "Her Şeyin İnterneti" isimli ekosistemini inşa etmek için yalnızca bir ila iki yıl var. Harmony OS'in de bu kadar kısa sürede başarılı olup olamayacağı tartışma konusu.

"İşletim sisteminin tamamlanma oranı yalnızca %1 seviyesinde. Geriye kalan %99, sektör ortaklarının platformunuzu benimsemesiyle geliştirilecek" ifadelerini kullanan Yang Haisong şunları söyledi: "Huawei'nin 5-7 yıllık yolu tamamlaması için şimdiden bir veya iki yıla ihtiyacı var."

Yani Harmony sisteminin ekolojik inşasını tamamlaması Huawei'nin en azından bir veya iki yılını alacak. Bu, Huawei için hem maddi hem de pazardaki gücünü koruması adına büyük bir zorluk haline gelebilir.

Bir Weibo blog yazarı, Huawei Harmony OS 2.0'ın 2 Haziran'da resmi olarak yayınlanacağını bildirdi. Şu anda Harmony OS'yi destekleyen 200'den fazla mobil uygulama bulunuyor. Huawei'nin 2 Haziran'da çeşitli yeni ürünler çıkaracağını belirtmekte de fayda var. Bunların çoğu -veya tümü- Harmony sistemine destek verecek.