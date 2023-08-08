Netflix'te İçerikleri Değerlendirmek Artık Çok Daha Kolay: İşte Yeni Beğeni Sistemi!

Netflix, mobil uygulamasını kullanan abonelerinin dizi ve filmleri izlerken, içeriği beğenip beğenmediklerine dair geri bildirim vermelerine olanak sağlamak için "İçerik Değerlendirme" özelliğini güncelledi.

Kullanıcılar artık bir dizi ya da filme not vermek için filmin sayfasına geri dönmek yerine, ister içeriğin ortasında ister jenerikte olsunlar, herhangi bir noktada ekrana dokunup üstteki değerlendirme seçeneklerinden birini seçerek içeriğe devam edebilecekler.

Artık İçeriği Kapatmadan Değerlendirme Yapılabilecek

TechCrunch'a konuşan bir Netflix sözcüsü, güncellenen özellik hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten sevdiğiniz bir diziye o kadar dalmış olabilirsiniz ki, ayrıntılar sayfasına gidip diziye not vermeyi unutabilirsiniz. Özelliğin bu yeni güncellemesiyle birlikte içeriğe daha kolay not verebilir ve zevklerinize daha uygun daha fazla film ve dizi önermemize yardımcı olabilirsiniz."

Netflix içeriklere yönelik değerlendirme özelliğini sık sık güncelliyor. Daha önce beş yıldızlı sistem kullanan sistem daha sonra günümüzdeki hâline güncellenmişti. Son olarak ise şirket çok beğendiğiniz içeriklere verebileceğiniz çift beğeni özelliğini getirmişti.

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