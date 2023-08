Netflix'te İçerikleri Değerlendirmek Artık Çok Daha Kolay: İşte Yeni Beğeni Sistemi!

İNTERNET

Netflix, Grev Nedeniyle Altı Filmini Ertelemek Zorunda Kaldı!

Netflix'te işler son dönemde pek de yolunda gitmiyor. Yayın hizmeti, İngiltere'de kendi Netflix orijinal içeriklerinden biri olan The Power of the Dog'u yayından kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda yazar ve oyuncuların grevi devam ettiği için birçok yeni yapımını da 2024'e erteliyor.