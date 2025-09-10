Musk'ın Beyin Çipi Şirketinden 15.335 Saatlik Dönüm Noktası!

Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink, X hesabı üzerinden beyin çipi kullanılan hastalar hakkında şimdiye kadarki en ayrıntılı bilgi paylaşımında bulundu. Bu paylaşımla birlikte beyin çipi kullanılan hastaların sayısı ve kullanım süresi açıklığa kavuştu. Bu ulaşılan sayılar ise şirket için önemli bir dönüm noktasını ifade ediyor.

Neuralink'in Beyin Çipinin Kullanım İstatistikleri Paylaşıldı

Elon Musk'ın şirketi Neuralink tarafından paylaşılan istatistiklere göre beyin çipi dünya genelinde 12 hastada kullanılıyor. 2000 gün boyunca Neuralink'in cihazlarını kullanan hastaların 15335 saatlik bir kullanım süresi bulunuyor.

Bu sayı, felç ve benzeri nörolojik sorunları olan kişilerin kontrolü yeniden kazanmasına yardımcı olmayı hedefleyen Neuralink'in önemli bir dönüm noktasını geride bıraktığı anlamına geliyor. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden şirket, şimdiden bir sonraki adımlarını düşünmeye başlamış görünüyor.

Elon Musk'ın diğer şirketlerinde olduğu gibi Neuralink için de önemli planları bulunuyor. Şirket, 2023 yılında FDA'dan (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) insan deneylerine başlaması için izin aldıktan sonra oldukça uzun bir yol katetti. Hastaların günlük hayatına devam edebilmesini sağlamak için çeşitli adımlar attı.

Şirket, beyin çipi takılan hastalarda şimdiye kadar pek çok başarının altına imza attı. Nolan Arbaugh isimli belden aşağısı felçli olan bir hasta, Neuralink'in beyin çipi sayesinde düşünce gücüyle satranç oynadı. Alex isimli felçli bir hasta ise birinci şahıs nişancı türündeki Counter-Strike 2'yi oynayarak şirketin başarısını gözler önüne serdi.

Felçli hastaların sadece düşünce gücüyle satranç ve Counter-Strike 2 oynamasının mümkün hâle gelmesi, önemli engellerden birini ortadan kaldırıyor. Şirketin açıklaması ise bunlarla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Geleceğe yönelik çok çeşitli planları olan Neuralink, X üzerinde paylaştığı gönderide bu konudaki heyecanını dile getirdi.