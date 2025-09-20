Musk'ın Şirketinden İlginç Deney: Düşünceleriniz Okunacak!

Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink, ilginç bir deney planlıyor. Beyin implantı kullanacak olan deney kapsamında bir kişinin söylemek istediği şeyler yazıya dökülebilecek. Konuşamayan hastalar, yalnızca düşünce yoluyla iletişim kurmayı sürdürebilecek. Böylelikle önlerindeki en önemli engellerden biri kalkmış olacak.

Neuralink, Düşünceleri Yazıya Dönüştürecek

Neuralink, bir sağlık sorunu yüzünden konuşamayan hastalara yardımcı olacak bir deneye hazırlanıyor. Beynin konuşma üzerinde rol oynayan bölümlerinden gelen sinyaller çözülerek anlamlı ifadelere dönüştürülecek. Böylece kişinin ne söylemek istediği anlaşılabilecek. Ekim ayında başlayacak deney, FDA'nın (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) araştırma amacıyla cihazların kullanıma izin veren muafiyeti (IDE) kapsamında yürütülecek.

Neuralink'in kurucu ortağı olan Dongjin Seo, bir şey söylemek istendiğinde bunun algılanabileceğini belirtti. Bu konuda oldukça iyimser tahminde bulunan Seo, yaklaşık üç ya da dört yıl içinde tamamen sağlıklı birinin beyin implantı taktıracağı bir dünya hayal ettiklerini dile getirdi. Konuşma hızından bile daha hızlı bir şekilde konuşabilmenin mümkün olacağını söyledi.

Yine de şu anlık hastaların aklından geçen her şeyin metne dökülmesinin söz konusu olmadığını belirtmek gerekiyor. Deney daha çok basit kalıplara odaklanacak. Ancak ilerleyen süreçte daha karmaşık yapıdaki cümleler kurulmasına imkân tanıyabilir.

Bu uzun vadeli planlar oldukça ütopik görünse de şirketin şimdiye kadar kaydettiği ilerlemeler, bunun bu kadar süre içinde olmasa da önünde sonunda gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bir felçli hastanın sadece düşünce gücüyle satranç oynaması, bir diğer hastanın Counter-Strike 2 oynaması, göz ardı edilmemesi gereken gelişmeler.

Bütün bunlar, bir yandan da Neuralink'in çok uzak bir gelecek gibi görünen planlarını hayata geçirmekte ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı gönderide fikirlerini hayata geçirmek için çok heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Görünüşe göre Neuralink'ten yakında daha fazla önemli duyuru gelecek.