Facebook Yıllar Sonra Yine Popüler Oldu: İşte Sebebi

Meta, kendi çatısı altındaki Facebook, WhatsApp ve Instagram platformlarının çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Haziran ayında günlük aktif kullanıcı sayısı 3,4 milyarı aşan uygulamalar, yıllık bazda bazda %22'lik bir gelir artışı sağlayarak 47,1 milyar dolarlık kazanç getirdi.

Eskisi kadar talep görmeyen Facebook için de bir artış söz konusuydu. Haziran döneminde Facebook ve Instagram uygulamalarında geçirilen süre, geçen ayın aynı dönemine kıyasla %5 ve %6 arttı.

Yapay Zekâ Araçları Sosyal Medyada İlgi Görüyor

Kullanıcılar zaman zaman sosyal ağlarda "AI slop" olarak nitelendirilen, düşük kaliteli yapay zekâ üretimi içeriklerin yaygınlaşmasından şikâyet etse de Meta'nın büyüme kaynağının AI araçları olarak görülüyor.

Meta, insanların sosyal medyada daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak yapay zekâ araçlarını tüm Meta uygulamalarına eklemişti. Örneğin yakın zamanda test edilmeye başlanan WhatsApp AI sesli sohbet sistemi; yalnız sosyal medya kullanıcılarını hedef alan bir detaydı. Facebook ve Instagram ise yapay zekâ araçlarıyla oluşturulmuş videoların ekmeğini yiyor.

Threads Metin Tabanlı Platformlar Arasında Güçleniyor

Meta'nın metin tabanlı sosyal platformu Threads, büyük dil modellerinin (LLM) platforma entegre edilmesiyle kullanıcı etkileşimini gözle görülür şekilde artırdı ve tıpkı Meta gibi AI yatırımlarına ağırlık veren xAI şirketine karşılık verdi. xAI ise X platformu için yeni anime avatarlar ayarlamıştı. Meta'nın yeni büyük dil modelleri kullanıcıya uygulama içi içerik öneriyor ve içerik üretiminde daha verimli sonuçlara imza atıyor.