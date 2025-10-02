629 TL Değerindeki Oyun Bedava Oldu! Bu Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun dağıtmayı sürdürüyor. Bu hafta ise oyuncuların hemen oynamaya başlamak isteyeceği harika bir oyun ücretsiz hâle geldi. Ayrıca popüler oyun Firestone için harika bir fırsat sunuluyor. Harika bir zaman geçirmek istiyorsanız ücretsiz oyunu almayı ve Firestone için sunulan fırsatı değerlendirmeyi unutmayın.

Epic Games, İki Oyunu Ücretsiz Olarak Dağıtıyor

Epic Games, Nightingale'i ücretsiz olarak veriyor. Bu oyunu şu an itibarıyla Epic Games mağazasından tamamen ücretsiz bir şekilde indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Steam'de 629 TL değerinde olan bu oyunu hiçbir şekilde ücret ödemeden kütüphanenize eklemek için 9 Ekim saat 18.00'e kadar vaktiniz var.

Aynı süre zarfında yararlanabileceğiniz harika bir fırsat daha söz konusu. Epic Games, bu hafta oyunculara Firestone oyuncularına harika ödüller dağıtıyor. Bugünden itibaren Epic Games Store üzerinden Firestone'a giriş yaparsanız aşağıda yer alan ödülleri kazanacaksınız.

200 mücevher

5 prestij jetonu

50 parşömen

35 oyun jetonu

5 demir sandık

10 ahşap sandık

360 garip toz

10 sıradan sandık

Karakter profili için 2 avatar

Neşeli Keşiş görünümü

Nightingale Nasıl Bir Oyun?

Nightingale, en iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alıyor. Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Size büyük bir açık dünya sunuyor ve bu dünyayı keşfederken aynı zamanda bir şeyler inşa ediyorsunuz. Bununla birlikte oyun boyunca karşınıza çok çeşitli ve güçlü düşmanlar çıkıyor. Bunlarla karşı karşıya geldikten sonra kıyasıya mücadele veriyorsunuz.

Ağaçlar, bitkiler ve çok daha fazlası aletler üretmek için kullanılıyor. Hayatta kalmak için ihtiyacınız olan tüm silahları elde etmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca özel malzemeler kullanarak inanılmaz özelliklere sahip ekipmanlar elde edebilirsiniz. Kaynak toplamanıza yardımcı olacak birilerini de işe alabiliyorsunuz. Bu kişiler, inşa ettiğiniz yapıyı büyütmeniz için ihtiyacınız olan kaynakları toplama sürecini bir hayli kolaylaştırıyor.

Nightingale Fragmanı

Nightingale Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit İşlemci: Intel Core i5-4430

Intel Core i5-4430 RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060, Radeon RX 580 veya Intel Arc A580

Nvidia GeForce GTX 1060, Radeon RX 580 veya Intel Arc A580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Kullanılabilir Depolama Alanı: 70 GB

Nightingale Önerilen Sistem Gereksinimleri