Türkçe Destekli Ninja Gaiden 4'ün İnceleme Puanları Açıklandı
Ninja Gaiden 4'ün inceleme puanları belli oldu. Peki, Ninja Gaiden serisinin yeni oyunu beklentileri karşılayabildi mi? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Ninja Gaiden 4'ün Metacritic puanı Xbox Series X/S için 83, PC için 82, PlayStation 5 için 81 olarak açıklandı.
- Ninja Gaiden serisinin yeni oyunu 21 Ekim tarihinde satışa sunulacak.
- Oyun Steam'de 48.99 dolar, Xbox ve PlayStation mağazalarında 2.999 TL'ye satılıyor.
Ninja Gaiden serisinin yeni oyunu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Team Ninja ve PlatinumGames tarafından geliştriilen Ninja Gaiden 4'ün inceleme puanları belli oldu. Metacritic üzerinden paylaşılan inceleme puanlarına göre yeni oyun, oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyacak.
Ninja Gaiden 4'ün İnceleme Puanları Ne Durumda?
En iyi hack and slash oyunları arasına katılmaya hazırlanan Ninja Gaiden 4'ün Metacritic puanı Xbox Series X/S için 83, PC için 82, PlayStation 5 için 81 olarak açıklandı. Ninja Gaiden 4'e DualShockers 95 puan, Pure Xbox 90 puan, Game Informer 88 puan, GameSpot ise 80 puan verdi. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:
- DualShockers: 95 puan
- Gameliner: 90 puan
- MondoXbox: 90 puan
- Pure Xbox: 90 puan
- TechRadar Gaming: 90 puan
- Game Informer: 88 puan
- CGMagazine: 85 puan
- Xbox Era: 85 puan
- IGN Italia: 85 puan
- GameSpot: 80 puan
- VGC: 80 puan
- Dexerto: 80 puan
- Windows Central: 80 puan
- Wellplayed: 75 puan
- ComicBook: 60 puan
Ninja Gaiden 4'ün Yeni Fragmanı
Ninja Gaiden 4'ün Türkiye Fiyatı
- PC Fiyatı: Steam'de 48.99 dolar (2.055 TL)
- Xbox Fiyatı: 2.999 TL (Game Pass Ultimate kütüphanesine gelecek)
- Playstation Fiyatı: 2.999 TL
Ninja Gaiden 4'ün Çıkış Tarihi
Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği Ninja Gaiden 4, 21 Ekim tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun şu anda Steam, PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor.
Ninja Gaiden 4 Nasıl Bir Oyun?
Ninja Gaiden 4, hızlı tempolu ve beceriye dayalı bir hack and slash oyunudur. Ninja Gaiden 3'ün devamı niteliğinde olan yapım, Tokyo'da geçiyor. Genç ninja Yakumo'yu kontrol edeceğimiz oyunda karşımıza çıkan düşmanları yok ederek ilerlemeye çalışacağız. Oyunda yalnızca tek oyunculu modun yer alması bekleniyor.