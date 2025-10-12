Ünlü Oyun Devi Hacklenmiş Olabilir: Kullanıcı Verileri Çalındı mı?

Son günlerde teknoloji dünyasında yankı uyandıran siber saldırı haberlerine bir yenisi daha eklendi. İddialara göre oyun dünyasının en büyük isimlerinden Nintendo, Crimson Collective isimli bir hacker grubunun yeni hedefi oldu.

Özellikle Red Hat gibi büyük şirketlere yönelik gerçekleştirdikleri büyük saldırılarla adını duyuran grubun, şimdi de Nintendo'nun sistemlerine sızmayı başardığı söyleniyor. İşte detaylar!

Siber Saldırganlar Nintendo'yu Hacklediğini İddia Ediyor

Siber istihbarat firması Hackmanac tarafından X (Twitter) platformunda paylaşılan bilgilere göre, Crimson Collective'in elinde "Nintendo konu dosyaları"na ait bazı dosta klasörlerinin ekran görüntüleri bulunuyor. Hacker grubu, bu dosyalar ile birlikte şirket verilerine başarılı bir şekilde sızdığını iddia ediyor.

Öte yandan Nintendo cephesinden konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle söz konusu iddiaların doğruluğunu teyit etmek şu an için pek de mümkün değil.

Ancak Crimson Collective'in son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler Nintendo iddialarını da güçlendiriyor. Siber saldırganların bu ayın başlarında yazılım devi Red Hat'in özel GitHub depolarına sızarak 570 GB boyutunda veri çaldıkları biliniyor.

Red Hat, hacker grubunun kendisinden fidye talep ettiğini açıklamasının hemen ardından veri ihlalini de doğrulamıştı. Analistlere göre, eğer Nintendo saldırısı gerçekse hackerların Japonya merkezli şirkete de benzer taleplerde bulunmuş olma ihtimali oldukça yüksek.

