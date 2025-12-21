Çip Krizi Oyunları da Vurdu: Nintendo Swtich 2 Kartuşları Küçülüyor!

Yapay zeka teknolojilerinin yükselişiyle birlikte patlak veren küresel NAND bellek krizi ve artan maliyetler donanım üreticilerini zorlarken şimdi de oyun dünyasındaki fiziksel medya üretimini darboğaza sokmaya başladı. Son olarak bu durum fiziksel kartuş kullanımının hala yaygın olduğu Nintendo ekosistemini etkileyecek gibi görünüyor.

Gelen son bilgilere göre Japon oyun devi hem geliştirici maliyetlerini düşürmek hem de fiziksel medyadan vazgeçmeyen oyuncuları memnun etmek amacıyla stratejik bir değişikliğe gidiyor. Şirketin Nintendo Switch 2 için daha düşük kapasiteli yeni oyun kartuşları üzerinde çalışmaya başladığı bildiriliyor.

Nintendo Switch 2 için 16 ve 32 GB'lık Kartuşlar Üretilecek

Bilindiği üzere Nintendo halihazırda oyun geliştiricilerine fiziksel dağıtım konusunda oldukça kısıtlı seçenekler sunuyor. Üreticiler ya saniyede 400 MB veri aktarım hızına sahip olan ve yüksek maliyetlerle üretilen 64 GB’lık kartuşları kullanmak zorunda kalıyor ya da oyuncuları doğrudan Nintendo e-Store’a yönlendiren ve kutu içeriğinde sadece indirme kodu bulunan 'Game-Key' seçeneğine yöneliyor.

Son dönemde küresel NAND bellek krizi nedeniyle fiziksel kartuş maliyetlerinin artması ve dijital oyun kodlarının koleksiyoncuları tatmin etmemesi Nintendo’yu harekete geçirmiş durumda. Şirket, dünyadaki bellek kıtlığını ve maliyet baskısını bir fırsata çevirmek üzere bu alandaki stratejisini değiştirerek geliştiricelere daha fazla seçenek sunmaya hazırlanıyor.

Bu konudaki en somut ipucu kısa süre önce R-Type Dimensions III yayıncısı Inin Games’ten geldi. Şirket Nintendo’nun daha düşük kapasiteli kartuş seçenekleri sunmaya başladığını ve bu sayede yeni oyunların fiziksel olarak basılabileceğini 'yanlışlıkla' duyurdu.

Sızdırılan bilgilere göre yeni kartuşla, mevcut 64 GB’lık pahalı versiyonların aksine 16 GB veya 32 GB gibi daha düşük depolama alanlarına sahip olacak. Nintendo'nun bu hamlesi özellikle bağımsız geliştiricilerin üretim maliyetlerini düşürerek oyunlarını fiziksel formatta piyasaya sürmelerine olanak tanıyabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce daha düşük kapasiteli yeni kartuşlar Switch 2 oyuncularını memnun edebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.