Call of Duty: Black Ops 7 Sürprizi: Nintendo Switch 2'ye Gelecek Mi?

Activision, yakın zamanda Call of Duty: Black Ops 7 oyununu sürpriz bir şekilde duyurdu. Activision'ın IGN'e yaptığı resmi açıklamaya göre şirket, Nintendo Switch 2 konsolunu henüz piyasaya sürmüş olan Nintendo ile anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Oyunlarını taşınabilir konsollara getirme fikrine epeydir sıcak bakan Activision'ın önünde önemli bir engel var: Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA) ile yaptığı anlaşma.

Microsoft, 2023'te Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın alma sürecinde pek çok zorlukla karşılaştı. Zorlukları aşmak için yapılan anlaşmada; Call of Duty'yi 10 yıl boyunca Xbox ile aynı gün ve aynı özelliklerle Nintendo oyuncularına sunma sözü verildi. Böylece oyun, mümkün olduğunca çok oyuncuya ulaştırılabilecekti.

Peki bu anlaşmanın ışığında COD: Black Ops 7'nin Nintendo Switch 2'ye gelme ihtimali var mı?

"Call of Duty Serisini Switch'e Getirmeye Kararlıyız"

Activision, Call of Duty'yi Switch'e getirmek için Nintendo ile hala çalıştıklarını belirtti ve şöyle dedi:

Seriyi Switch'e getirmeye kararlıyız. İki ekip de üzerinde çalışıyor. Ayrıntılar hazır olduğunda paylaşacağız.

Açıklamadan anlaşıldığı üzere Black Ops 7'in çıkar çıkmaz Switch'e gelme ihtimali düşük görünüyor. Onun yerine Switch 2'ye özel bir sürüm halinde çıkabilir. Zira Black Ops 7 için öncelin halen PlayStation 4 ve Xbox One gibi son nesil konsollarında olacak.

Call of Duty: Black Ops 7 Fragmanı

Oyunun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:



Steam sayfasında yer alan bilgiye göre, oyun resmi olarak bu yaz duyurulacak. Önümüzdeki Temmuz-Eylül civarında bir açıklama bekleyebiliriz.