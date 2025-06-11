Nintendo Switch 2 Sadece Dört Günde Satış Rekoru Kırdı

Daha ilk haftasını tamamlamadan rekor kırmayı başaran Nintendo, 3 milyon satış barajını geride bırakarak şirket tarihinde yeni bir rekora imza attı. Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa, bu başarıyı sosyal medya üzerinden resmi olarak duyurdu.

Duyuruda, 5 Haziran 2025'te piyasaya sürülen Nintendo Switch 2'in dört gün içinde 3.5 milyon adet satış rakamına ulaştığı belirtildi. Konsol çıkar çıkmaz ön siparişler tükendi ve mağazalarda izdiham yaşandı. Hem dijital anlamda, hem de fiziksel anlamda Nintendo Switch 2 büyük bir başarıya ulaştı. Böyle giderse, tüm oyun tarihinin en çok talep edilen cihazlarından biri olacak.

Nintendo Switch 2 Türkiye Fiyatı

Ülkemizde de satışa çıkan Nintendo Switch 2, büyük teknoloji mağazalarında bundle halinde satılıyor. Mario Kart World'un dahil olduğu Switch 2 paketinin fiyatı 42.999 TL olarak belirlendi.

Nintendo Switch 2'nin öne çıkan özellikleri: