Nintendo Switch 2 Sadece Dört Günde Satış Rekoru Kırdı
Nintendo, yeni nesil konsolu Switch 2 ile yalnızca dört gün içinde rekor kırmayı başardı. Ürün için gelen talep çok fazla ve oyuncuların ilgisi devam ediyor.
Daha ilk haftasını tamamlamadan rekor kırmayı başaran Nintendo, 3 milyon satış barajını geride bırakarak şirket tarihinde yeni bir rekora imza attı. Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa, bu başarıyı sosyal medya üzerinden resmi olarak duyurdu.
Duyuruda, 5 Haziran 2025'te piyasaya sürülen Nintendo Switch 2'in dört gün içinde 3.5 milyon adet satış rakamına ulaştığı belirtildi. Konsol çıkar çıkmaz ön siparişler tükendi ve mağazalarda izdiham yaşandı. Hem dijital anlamda, hem de fiziksel anlamda Nintendo Switch 2 büyük bir başarıya ulaştı. Böyle giderse, tüm oyun tarihinin en çok talep edilen cihazlarından biri olacak.
Nintendo Switch 2 Türkiye Fiyatı
Ülkemizde de satışa çıkan Nintendo Switch 2, büyük teknoloji mağazalarında bundle halinde satılıyor. Mario Kart World'un dahil olduğu Switch 2 paketinin fiyatı 42.999 TL olarak belirlendi.
Nintendo Switch 2'nin öne çıkan özellikleri:
- Kolay ayrılabilen manyetik Joy-Con 2
- GameChat özelliği
- Yeni C butonu
- Daha geniş ekran
- 12 SM Ampere GPU
- 5220 mAh batarya
Sevilen Oyun Nintendo Switch 2 İçin Ön Siparişe Açıldı!
Sevilen Harry Potter temalı rol yapma oyunu, Nintendo tarafından yakında piyasaya sürülecek Nintendo Switch 2 konsolu için ön siparişe açıldı.