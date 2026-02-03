Nintendo Switch Kırılmaz Denen Rekoru Kırdı: Hala Peynir Ekmek Gibi Satıyor!

Japon oyun devi Nintendo'dan beklenen duyuru nihayet geldi. Markanın 2027 yılında çıkış yapan hibrit oyun konsolu Nintendo Switch yıllardır kırılmayan bir rekoru resmen tarihe gömdü. Sevilen model açıklanan son verilerle birlikte Nintendo tarihinin en çok satan oyun konsolu oldu. İşte detaylar!

Nintendo Tarihinin En Çok Satan Oyun Konsolu Switch Oldu

Yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 155.57 milyon adetlik satış rakamına ulaşan birinci nesil Nintendo Switch toplam satış rakamlarında şirketin 2000'li yıllardaki efsanesi Nintendo DS’i geride bırakmayı başardı.

Hatırlayacağınız üzere 2004-2011 yılları arasında piyasayı domine eden DS, 154 milyonluk satış sayısına ulaşarak inanılması güç bir rekora imza atmıştı. Hatta pek çok analist o dönemlerde bu rekorun bir daha kırılmayacağına inanıyordu.

Ancak Nintendo Switch, 8 yıllık serüveninin sonunda bu rekoru tarihe gömerek Nintendo tarihinin en çok satan oyun konsolu oldu. Şirketin kasasına bugüne kadar 100 milyar doların üzerinde gelir bırakan seri an itibarıyla markanın en büyük finansal başarılarından biri olarak görülüyor.

Sıradaki Hedef Zirvedeki PlayStation 2

Nintendo içindeki liderlik savaşı sona erse de Switch'in önünde hala kırması gereken bir rekor daha var. Sony'nin 2000 ile 2013 yılları arasında ürettiği efsanevi konsolu PlayStation 2 uzun bir süredir tüm zamanların en çok satan oyun konsolu unvanını elinde bulunduruyor.

Mevcut verilere göre Nintendo Switch bu rekorun sadece 5.27 milyon adet gerisinde. Eğer satışlar bu tempoda devam ederse önümüzdeki süreçte Switch’in genel klasmanda da liderlik koltuğuna oturduğuna şahit olabiliriz.

Öte yandan serinin geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen yeni üyesi Nintendo Switch 2 de pazara oldukça hızlı bir giriş yaptı. Tatil dönemindeki yoğun talebi arkasına alan yeni nesil konsol kısa sürede 17.37 milyon satış adedine ulaşarak şimdiden selefinin başarısını sürdürebileceğinin sinyallerini verdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nintendo Switch'in başarısının arkasında neler yatıyor? Yorumlarda buluşalım.