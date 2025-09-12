Nintendo 90'ların Nostaljik Oyun Aksesuarını Geri Getiriyor!

Nintendo, tarihin tozlu raflarında yerini alan efsanevi oyun konsolu aksesuarı Virtual Boy'u yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Şirket, kullanıcıların Nintendo Switch 2 konsolu ile birlikte kullanabilecekleri yeni bir versiyonu yakında piyasaya sürecek. Ayrıca unutulmaz Virtual Boy oyunları da Nintendo Switch Online platformunda kullanıcılara sunulacak. Detaylar haberde.

Virtual Boy, Switch Konsollarıyla Birlikte Yeniden Sahneye Çıkacak

Nintendo'nun yaptığı açıklamaya göre, yenilenen Virtual Boy aksesuarı 17 Şubat 2026'da piyasaya sürülecek. 1995 yılında satışa sunulan orijinal cihazın tasarımına sadık kalınarak hazırlanan yeni aksesuar, Switch ve Switch 2 modelleriyle uyumlu bir şekilde çalışacak.

Cihazın ayrıca karton malzemeden hazırlanan uygun fiyatlı bir versiyonla birlikte satışa sunulacağı belirtiliyor. Buna göre ana model 100 dolardan, karton model ise 25 dolardan piyasaya sürülecek. İki cihazın da ilk etapta Mario's Tennis, Galactic Pinball, Wario Land ve V Tetris gibi yapımlarında yer aldığı 14 oyunluk bir setle kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Başarısız Konsol Unutulmaz Oyunlarıyla Geri Dönüyor

Aslına bakacak olursanız 1995 yılında piyasaya sürülen Virtual Boy, Nintendo'nun en büyük ticari başarısızlıklarından biri olarak tarihe geçmişti. Mevcut aksesuar, yüksek fiyatı ve pek de çekici olmayan tasarımı nedeniyle beklentilerin altında kalmış ve piyasaya sürüldükten sadece bir yıl sonra üretimden kalkmıştı.

Öte yandan cihaz, bu başarısızlığa rağmen Nintendo'nun beraberinde piyasaya sürdüğü VB Wario Land ve Mario's Tennis gibi unutulmaz oyunlarla ün kazanmıştı. Şirket yeni projesinde tam da bu noktaya odaklanarak Virtual Boy'un sevilen oyunlarını da kullanıcılarla buluşturacak.

Şirketin açıklamasına göre Virtual Boy oyunları, N64, Game Boy Advance ve Sega oyunlarına da erişim sağlayan Switch Online platformuna eklenecek. Merak edenler için platforma aylık 49.99 dolar karşılığında üye olunabildiğini belirtelim.

Peki siz Nintendo'nun yeni Virtual Boy projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yenilenen aksesuar ilk satış dönemindeki başarısızlığını unutturabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.