Duygu Takibi Yapan Akıllı Bileklik ve Kolye Tanıtıldı! Günlük Tutuyor

Nirva, CES 2026'da insanların daha bilinçli bir yaşam sürdürmesine yardımcı olacak en yeni ürününü tanıttı. Kolye ya da bileklik olmak üzere iki farklı seçenekle gelen yeni cihaz, kullanıcıların ruh hâlini daha yakından izlemesine ve duygu değişimlerini analiz etmesine olanak tanıyor.

Nirva'nın Akıllı Kolye ve Bilekliğinin Özellikleri Neler?

Nirva'nın yeni cihazı, iki farklı forma sahip. Kullanıcılar tercihine bağlı olarak kolye ya da bileklikten birini seçebiliyor. Her iki cihaz da aynı özellikleri içeriyor. Cihazlarda kullanıcıları gün boyunca takip etmek üzere yerleştirilmiş iki adet mikrofon mevcut. Ayrıyeten bir UV ışık sensörü ile hareket sensörü yer alıyor.

Yapay zeka destekli yeni cihaz, IP67 sertifikasına sahip. Bu da onun belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Kolye normal koşullarda çok fazla su görmese de gün içinde ellerin sık sık yıkandığı için bileklik açısından büyük önem taşıdığı söylenebilir.

Cihazın şarj kutusu 90 dakikada şarj olabiliyor. İki güne kadar pil ömrü sunan bu kolye ve bilekliğe güç veren sistem, gün içindeki konuşmalarınızı kaydedip daha sonra günlük hâline getiriyor. Kullanıcılar akıllı telefonları üzerinden günlüğe yer işaretleri, konum, takvim ve sağlık verilerini de dahil edebiliyor.

Gün içinde harcanan zaman, görüşülen kişiler, konuşma içerikleri ve benzerleri analiz edilerek ruh hâlini olumsuz etkileyen durumlar tespit ediliyor. Herhangi bir talep olmadığı sürece sadece bilgi sağlayan bu cihaz, kullanıcının Nirva AI ile konuşup geri bildirimler istemesi ile çok daha işlevsel hâle gelebiliyor. Bu yapay zeka, size daha olumlu duygular için ne yapmanız gerektiği konusunda yardımcı oluyor.