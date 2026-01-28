Kendi Kendini Şarj Ediyor: Güneş Panelli Nissan Ariya Tanıtıldı!

Nissan elektriklenme adımlarına yebi bir model ekledi. Bu kapsamda neredeyse her yanında güneş panelleri bulunan Nissan Ariya modeli tüketicilere sunuldu. Peki kendi kendini şarj etmeyi başaran bu yeni model tüketicelere neler sunuyor? İşte karşınızda Nissan Ariya teknik özellikleri ve detayları...

Nissan Ariya Teknik Özellikleri!

Elektrikli otomobillerde menzil ve şarj altyapısı sorunları devam ederken Nissan bu alanda dikkat çekici yeni bir konseptle sahneye çıktı. Güneş panelleri sayesinde kendi kendini şarj etmeyi başaran Nissan Ariya şarj sorununu tarihin tozlu raflarına kaldırıyor.

Konseptin geliştirme süreci Dubai ve Barselona merkezli mühendislik ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Araçta kaput, tavan ve bagaj kapağına yayılan toplam 3,8 metrekarelik yüksek verimli güneş paneli alanı bulunuyor.

Polimer ve cam tabanlı özel hücrelerden oluşan bu sistem güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çevirerek bataryayı destekliyor ve harici şarj ihtiyacını ciddi ölçüde azaltıyor. Gerçek kullanım senaryolarına dayanan testler, sistemin yalnızca teoride değil pratikte de güçlü sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor.

Uygun hava koşullarında Ariya, tamamen güneşten elde edilen enerjiyle günde 23 kilometreye kadar ek menzil kazanabiliyor. Bu ek menzil özellikle şehir hayatında kullanıcılara büyük oranda fayda sağlıyor.

Bu kazanımlar, kullanıcı davranışlarına da doğrudan yansıyor. Nissan’ın paylaştığı verilere göre sürücüler şarj istasyonlarına gitme sıklığını yüzde 35 ile 65 arasında azaltabiliyor. Özellikle şehir içi kısa mesafeli kullanımlarda, günlük yolculukların önemli bir kısmı fiilen “bedava enerjiyle” gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca ilerleyen dönemlerde konseptin geliştirilmesi ile birlikte hem menzil hem de güneş paneli sayısının arttırılması planlanıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...