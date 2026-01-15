Nissan'dan 650 KM Menzilli SUV! Çok Hızlı Şarj Oluyor

Nissan ve Dongfeng ortaklığının sonucunda kurulan Dongfeng Nissan, yeni NX8 modelini tanıttı. Bununla birlikte arabanın en çok merak edilen özellikleri de belli oldu. Elektrikli araç pazarına giren bu yeni SUV modeli, geniş bir hareket alanı sağlayarak keyifli bir yolculuk sağlıyor.

Nissan NX8 Özellikleri

Beş kişilik geniş bir araç olan Nissan NX8, 4870 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe ve 168 mm yüksekliğe sahip olması ile dikkat çekiyor. Bu ölçüler sayesinde büyük ve etkileyici bir görünüme sahip hâle gelen modelin ön ve arka tekerleği arasında ise 2917 mm'lik bir mesafe bulunuyor.

Araç, Nissan'ın V-motion tasarım standartlarını taşıyor. Öyle ki araçta 2,4 metre genişliğe sahip bir aydınlatma sistemi bulunuyor. Ayrıca arka tarafta da 2064 OLED biriminden oluşan bir arka lamba tasarımıyla öne çıkıyor. Tasarım bir kenara, yeni arabayı mevcut çoğu rakibinin önüne geçirecek pek çok özelliği mevcut.

Bu otomobil, daha gelişmiş bir sürüş desteği sunmak için LiDAR teknolojisini kullanıyor. Gerek otoyol gerek şehir içi navigasyon desteği ile akıllı park özelliği de mevcut. Böylece sizin görmenizin mümkün olmadığı engelleri kolaylıkla öğrenirken arabayı park etmek için uğraşmanıza da gerek kalmıyor.

Araç iki farklı versiyonla birlikte geliyor. Menzil uzatmalı versiyonu, 109 kW güç üreten 1,5 litrelik turbo beslemeli ve 195 kW (241 beygir) gücüne ulaşan elektrik motoru içeriyor. Maksimum 180 km/sa hıza ulaşan araba, 102 km ile 185 km arasında tamamen elektrikli menzil sunuyor.

Tamamen elektrikli versiyonda tek motor seçeneği ile bulunuyor. Donanım tercihine göre maksimum 215 kW (288 beygir) veya 250 kW (335 beygir) gücü üretiyor. 800V voltluk sistemle gelen bu otomobil, 5C ultra hızlı şarj desteği sunuyor. Maksimum hızı 180 km/sa olarak kalsa da menzil seçenekleri 565 kilometre ile 650 kilometre arasında değişiyor.